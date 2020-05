Ariel Holan desmiente trascendidos que lo ligan a la Roja: “No hubo ningún contacto y tengo un gran respeto por Rueda”

Como ha sido la tónica de las últimas semanas, Ariel Holan, técnico de Universidad Católica, realizó una videoconferencia para hablar de diversos puntos, pero puntualizando sus dichos en los rumores de prensa que lo ligan a la selección chilena y a la situación de César Pinares, quien el fin de semana pasado fue detenido por Carabineros.

“Son trascendidos. No hubo ningún contacto. Nuestro foco está absolutamente en el día a día y en ver cómo nuestros compañeros de trabajo estén bien. Tengo un enorme respeto humano y profesional por el señor (Reinaldo) Rueda. Bajo ningún concepto podría avanzar en alguna alternativa estando él en un cargo tan importante como el que desarrolla en la ANFP. No me corresponde emitir juicio”, explicó.

Con relación a Pinares, mencionó que “me puse a disposición para lo que él crea conveniente y solamente eso... Lo que sé es que él está muy bien. De la situación puntual que él atravesó, no tengo más nada que decir al respecto. Está reinsertándose y ayer (martes) estuvo en la conferencia de zoom que encabezó el presidente (Juan Tagle) y mañana (jueves) estará en la charla de los mediocampistas donde repasaremos ideas conceptuales”.

Finalmente, tuvo palabras para el retorno del fútbol en Chile. “Nosotros como entrenadores acataremos las medidas sanitarias que primero sugiera el gobierno nacional, luego la ANFP y luego con el doctor (Fernando) Yáñez, que nos dirá cuáles son las pautas que debemos respetar al momento que se vuelva a las practicas”.

En la misma línea, agregó que “veremos cuando se reanude el fútbol el tiempo de mayor cuidado respecto a la prevención de lesiones. Después de dos meses sin tocar el balón, no puedes entrenar como si nada haya ocurrido. Hay que ver cómo se administra esta situación por parte de las autoridades”.