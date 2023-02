Holan y la UC: "Un equipo que gane, guste y golee no se encuentra de la noche a la mañana"

El DT de Universidad Católica, Ariel Holan, tuvo una extensa conferencia de prensa este jueves, donde abordó varios puntos, entre ellos, el inicio de la UC en el Campeonato Nacional. Los Cruzados ganaron sus dos primeros encuentros, luego perdió y empató en las siguientes dos fechas.

Frente a esto, el entrenador de la Franja fue enfático. "El principal objetivo con este plantel es tener un equipo competitivo. Y un equipo competitivo que gane, guste y golee no se encuentra de la noche a la mañana con la reestructuración que nosotros hemos hecho. Eso en primer lugar", expresó Holan.

"No hay que olvidarse que hicimos un recambio muy grande, que incluye a más de 20 futbolistas y que cerró una etapa de un equipo que ganó cuatro campeonatos seguidos. Nosotros lo que nos propusimos el año pasado, cuando tomamos el equipo y estábamos a tres puntos del descenso, fue hacer un buen análisis, un buen diagnóstico, dar roles y funciones", comentó.

"El fútbol es equilibrio y ese equilibrio tratamos de buscar. Tenemos que mejorar nuestra calidad de posesión, la presión tras pérdida y nuestro posicionamiento defensivo en prevención de contragolpe en distintos sectores de la cancha, eso se hace con trabajo. No me gusta que el equipo esté desequilibrado y que las sensaciones sean de un equipo que va a matar o morir, eso no es fútbol y ésa es la autocrítica que hacemos y lo que tratamos de corregir. La cuenta pendiente es equilibrarnos, porque el fútbol es equilibrio", agregó.

Universidad Católica vs Audax Italiano

Holan también abordó el partido de este sábado 18 de febrero por la quinta fecha del Campeonato Nacional. La UC se medirá frente a Audax en La Florida.

"No hemos jugado nada del campeonato aún, queda mucha tela para cortar. Va a ser un torneo parejo. Creo que el partido con Audax no tiene más trascendencia que un partido de primera división en donde tenemos que ir creciendo como equipo. No lo califico como trascendental, recién arrancamos y estamos en los ajustes lógicos que hay que hacer con un equipo nuevo y con refuerzos que llegaron todos con distintas realidades", aseguró el estratega.

Además, afirmó que el defensa de la UC, Branco Ampuero, no estará disponible para el compromiso frente a los Tanos. Y por otro lado, contará con la presencia de César Pinares. "Branco no va a estar para este fin de semana. Pinares está bien, hay que ver físicamente cómo llega para saber si va de entrada o desde el segundo tiempo. Tenemos casi ya el 90% del equipo", concluyó.