Universidad Católica le dijo adiós a la Copa Sudamericana tras caer por 4-1 ante Sao Paulo por la revancha de los octavos de final en Brasil. La UC sentencia la eliminación de todos los equipos chilenos en el escenario internacional este 2022 con un expresivo marcador global de 8-3 junto a la reciente derrota de Colo Colo por 4-1 ante Internacional, también en la tierra de la samba.

Tras el duelo, el DT de La Franja, Ariel Holan, aseguró que no hay mucho lugar a una autocrítica por las dos goleadas recibidas ante Sao Paulo y la consiguiente eliminación en la Sudamericana tras caer en octavos de final proveniente del adiós en la Libertadores como tercera de grupo. El técnico explica simplemente es un golpe de la realidad.

“No hay una autocrítica, teníamos claro contra quién veníamos a jugar. Hay que asumir la realidad. Hay una diferencia de jerarquía importante y hoy, a nivel internacional y con este nivel de equipos, estamos lejos. Tenemos que focalizarnos en dar vuelta la página y darnos cuenta que tenemos un buen plantel para estar mejor a nivel local y seguir creciendo como equipo”, dijo Holan.

El entrenador de la UC agregó que “hoy el equipo tuvo mucho coraje y disposición para emparejar el partido con los recursos que contamos y, creo yo, que en muchos pasajes hicimos muchas cosas buenas. Tuvimos varias oportunidades de gol, la primera clara a los seis minutos. Esa diferencia también se vio en la contundencia, entre un equipo y otro. Los pases, la posesión fueron estadísticas parejas. Pero no pudimos concretar. Los equipos de la jerarquía de Sao Paulo concretan. Nos hicieron ocho goles en el global, no se puede tapar el sol con las manos, no hay más que decir”.

“Ésta es nuestra realidad y felicitamos a Sao Paulo que, seguramente, estará cerca de la final o más. La jerarquía, como se plantan, la contundencia, la autoridad con la que juegan, el juego aéreo… Son muchas cosas para este momento de Católica. Más que autocrítica es un baño de realismo. De aquí, para arriba. En el 2020 empezamos la Copa Libertadores jugando de una manera muy floja y terminamos ganándole a Inter y Gremio. Ese camino se debe retomar”, complementó el argentino oriundo de Lomas de Zamora.

Por último, el entrenador cruzado sostiene que “hay que ser realistas y hablarle a la gente con la verdad. Brasil es una potencia mundial, económica. Y fíjense si lo es que en este tembladeral económico internacional, Brasil es de los que mejor sostuvo la crisis. Habla de una economía que no tienen otros países. Los clubes no son la excepción. Tienen números de fútbol europeo y, por ende, jerarquía de futbolistas que, encima, quieren volver a su país”.

Ariel Holan sentencia que “no es casualidad. Por los próximos cinco años ésta será la realidad. Ahora, ¿nos ponemos a llorar el resto? No, hay que trabajar mucho, sin fundirlos ni endeudarlos, hay que ir al máximo de las posibilidades de cada uno, hacer procesos largos y trabajar”.