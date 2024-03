Mientras Taylor Swift continúa con The Eras Tour también se prepara para el lanzamiento de The Tortured Poets Department, su onceavo álbum de estudio que lanzará en abril.

Al mismo tiempo, la cantante se prepara para lanzar online la grabación del The Eras Tour. Y es que tras estrenarlo en cines durante el mes de octubre, la cinta estuvo disponible en Estados Unidos en streaming para compra y renta y finalmente se suma a un sitio, que en este caso es Disney+.

En concreto, la cinta del concierto que se grabó en sus últimas fechas en la ciudad de Los Ángeles, llega a Disney+ este jueves 14 de marzo.

¿A qué hora se estrena The Eras Tour?

Como te acabamos de mencionar The Eras Tour Concert Film (Taylor’s Version) llega a Disney+ este jueves 14 de marzo a Estados Unidos y Latinoamérica. En España por otro lado la cinta estará disponible a partir del viernes 15 de marzo, esto debido a la diferencia horaria.

Sobre los horarios, la cinta en Chile debería estar disponible a partir de las 22:00 horas. En México por ejemplo el concierto estará disponible desde las 19:00 horas de la tarde.

De igual forma, si uno ingresa a la aplicación de Disney+ menciona que la hora de estreno es a las 20:00 horas de la tarde, pero lo cierto es que no se tiene certeza de si realmente se encontrará disponible efectivamente desde ese horario. Igualmente llamamos a revisar el sitio de streaming a esa hora para revisar si es que se encuentra disponible o no.

Por cualquier cosa puedes revisar el horario de estreno de la cinta en los diversos países de Latinoamérica y España:

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador : 19:00 horas

: 19:00 horas Colombia, Perú y Ecuador : 20:00 horas

: 20:00 horas Venezuela, Bolivia y Puerto Rico : 21:00 horas

: 21:00 horas Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay : 22:00 horas

: 22:00 horas España: 02:00 AM

Es importante recordar que la nueva versión del concierto en vivo incluirá Cardigan, que no estaba disponible en el primer corte. Además de cuatro canciones sorpresa y es que a parte de Our Song y You’re on your own, kid también se suman Death By A Thousand Cuts, Maroon, You are in Love y I Can See You.

Hay que recordar que también tendremos, supuestamente, The Archer, Long Live y Wildest Dreams entre las canciones disponibles del concierto teniendo así todo el setlist de los show de Los Ángeles.