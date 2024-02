No ha sido fácil para las fans latinas, incluidas las chilenas, todo el movimiento del The Eras Tour de Taylor Swift. Y es que las fechas solo en Argentina, Brasil y México y el hecho que en Sudamérica tuvieron que muchos descargar a la mala la película del concierto; fueron puras complicaciones.

Pero todo llegó a su fin, ya que Taylor Swift anunció junto a Walt Disney Company que la película de su gira finalmente tiene fecha y streaming para llegar a todo el mundo. Y será justamente Disney Plus el encargado de tener la presentación en HD.

¿Cuándo se estrena The Eras Tour de Taylor Swift online?

La fecha que dio la marca y también la cantante es que The Eras Tour se estrena el próximo 15 de marzo del 2024. Día en que ya estará disponible el concierto de tres horas para todas y todos los fanáticos en Disney+.

¿Llega The Eras Tour a Latinoamérica?

Aunque en un principio la información no era específica de los países en el anuncio, Disney+ estrena todo su contenido al mismo tiempo en todo el mundo. Por lo que no había de qué preocuparse sobre si el 15 de marzo también estará disponible en Chile y toda Latinoamérica.

Los únicos contenidos con fechas distintas son los que se separan en Star Plus en Latinoamérica. Esto porque Star+ no existe en países como Estados Unidos y otros streaming con su contenido exclusivo, negocian para en otra fecha llegar a Sudamérica a Star, pero ese no es el caso del The Eras Tour.

Y finalmente, Disney Plus Latinoamérica en sus redes sociales confirmó la noticia y llegará a todos lados la película de Taylor.

Las novedades del The Eras Tour

No es solo la película que todos vieron en el cine, esto porque el anuncio vino con sorpresas para los más fans.

La película incluirá de manera exclusiva “la canción “cardigan” y cuatro canciones acústicas adicionales“, tremenda sorpresa ya que en la versión conocida solo tiene dos temas sorpresa: Our Song y You’re on your own kid.

El gran anuncio se dio justo luego de unos exitosos Grammys y cuando Taylor está realizando su gira de las Eras en Tokio, y a días de que su novio Travis Kelce compita en el Super Bowl. Donde se espera que Swift llegue al público.