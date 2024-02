Post Malone ya está en el Super Bowl.

El cantante y rapero estadounidense cantará esta noche América The Beautiful en la cancha, esto después de la entonación del himno que será obra de Reba McEntire. Por último, Andra Day interpretará Lift Every Voice and Sing para finalizar.

Estas presentaciones son aparte del show del medio tiempo, en el que estará Usher pasadas las 21:30 horas.