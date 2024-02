Finalmente llegó el día que los fans de la NFL tanto esperaban:El Super Bowl LVIII está por comenzar su nueva edición en la cual Kansas City Chiefs se enfrentarán a San Francisco 49ers por el título de la temporada.

Pero como siempre, la música también se hace presente con el esperado espectáculo de medio tiempo en donde se presentará el reconocido artista estadounidense, Usher.

Con éxitos como Caught Up, DJ Got us fallin in love, Yeah, My boo, U remind me y My Confesion, el intérprete promete transportar a los fanáticos a un viaje completo por su exitosa discografía. Por lo mismo, muchos se preguntan a qué hora y dónde podrán ver el halftime show en vivo.

¿A qué hora ver el show de medio tiempo del Super Bowl?

Dado que el partido comienza a las 20:30 horas (Horario de Chile), la mitad del encuentro se realiza pasada la hora y media de juego, por lo que podría producirse entre 21:24 y 22:15, considerando las pausas entre el partido.

Revisa el horario según país a continuación

México: 17:30 horas.

Guatemala: 17:30 horas.

Honduras: 17:30 horas.

El Salvador: 17:30 horas.

Nicaragua: 17:30 horas.

Costa Rica: 17:30 horas.

Perú: 18:30 horas.

Colombia: 18:30 horas.

Panamá: 18:30 horas.

Ecuador: 18:30 horas.

Venezuela: 19:00 horas.

Bolivia: 19:00 horas.

República Dominicana: 19:00 horas.

Puerto Rico: 19:00 horas.

Paraguay: 20:30 horas.

Chile: 20:30 horas.

Argentina: 20:30 horas.

Uruguay: 20:30 hora.

¿Dónde ver en VIVO el show de medio tiempo de Usher?

El show de medio tiempo del Super Bowl 2024 será transmitido en vivo por el canal ESPN2 y también por ESPN Extra. Mientras que online el partido estará disponible a través de la señal de Star+.

Revisa la numeración a continuación según tu cable operador

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN Extra