Cada vez queda menos para que comience uno de los eventos más grandes del deporte, el “Super Bowl LVIII” en donde los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se enfrentan por llevarse la serie y el esperado anillo que los consagra como vencedores. Sin embargo, además del juego, hay otro punto importante en la final de la NFL: El show del medio tiempo.

El Halftime show ha recibido a reconocidas estrellas, quienes animan al público antes de empezar la etapa final del partido. Madonna, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Michael Jackson, Beyonce, Coldplay, Bruno Mars, The Weeknd y Rihanna, quien se presentó en la edición pasada, son algunas de las estrellas que han participado en el espectáculo musical.

¿Qué artistas estarán en el Super Bowl 2024?

Este año, quien se encargará de elevar los ánimos es el artista estadounidense Usher, intérprete de hits como OMG, Yeah, Scream, Caught Up, U Remind me y dj got us fallin’ in love. Sin embargo, el 8 veces ganador del Grammy, no será el único artista que se presentará el próximo domingo 11 de febrero.

A finales de enero, Tiësto fue anunciado como el primer DJ que será parte del espectáculo musical del Super Bowl. El ganador del Grammy tocará un set previo al juego mientras los jugadores calientan y realizarán “descansos destacados” durante el juego.

“Estoy emocionado de ser parte del Super Bowl LVIII”, dijo Tiësto en un comunicado. “Y es aún más increíble que esté en mi lugar favorito: Las Vegas”.

La miembro del Salón de la Fama de la Música Country y reciente coach de The Voice, Reba McEntire, también estará en el Super Bowl de 2024. McEntire ha sido reclutada para cantar el himno nacional, tomando el lugar de Chris Stapleton, quien cantó el himno en 2023.

Y Post Malone se unirá a McEntire durante las festividades previas al juego. Cantará “America the Beautiful”, parte de una serie de tres canciones que abre el juego desde 2021.

Escucha a los artistas que estarán en el Super Bowl a continuación

Usher

Tiesto

Post Malone

Reba McEntire