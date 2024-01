Uno de los eventos deportivos más importantes de cada año, es la realización del Super Bowl. Los dos mejores equipos de la NFL se disputan la conquista de un nuevo anillo, en un espectáculo que trasciende más allá del fútbol americano y que cuenta con un aclamado show artístico en el medio tiempo.

La final de la NFL es uno de los encuentros deportivos más vistos alrededor del mundo, ya que además de los seguidores de esta disciplina, también es observada por quienes quieren ver al artista que cantará en el medio tiempo. A lo largo de la historia, algunos de los mejores cantantes y grupos musicales han dicho presente con espectáculos que han quedado para el recuerdo. Algunos de forma positiva y otros, no tanto.

En total son ocho equipos los que mantienen el sueño de llegar al Super Bowl, entre ellos los Kansas City Chiefs, quienes son los actuales campeones tras derrotar en 2023 a Philadelphia Eagles. Celebridades, publicidad de millones de dólares, miles de litros de cerveza y más, son algunos de los ingredientes que componen un encuentro muy al estilo Estados Unidos y que te contamos los detalles a continuación.

¿Dónde será el Super Bowl 2024?

Este encuentro se jugará en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, Estados Unidos. Este recinto tiene una capacidad para 65.000 personas.

¿Cuándo será la final de la NFL?

El duelo más importante del fútbol americano será el domingo 11 de febrero de 2024, a las 20:30 horas de Chile.

¿Qué artista se presentará en el Super Bowl este año?

El encargado de animar la fiesta del medio tiempo en el 2024 será Usher, cantante estadounidense con una larga trayectoria y éxitos como “Yeah!”.

Los equipos que siguen en carrera

La NFL está en la recta final para conocer a los equipos que lucharán en el Super Bowl paa quedarse con un nuevo anillo. La postemporada inició con la ronda de comodines, donde en seis emocionantes duelos se conocieron a quienes siguen en carrera. Este fin de semana se disputará la ronda divisional, algo así como la semifinal. De estos duelos saldrán los finalistas de conferencia y luego, a quienes irán por el título.

Baltimore Ravens vs Houston Texans y Buffalo Bils vs Kansas City Chiefs son quienes definirán a los finalistas en la Conferencia Americana. San Francisco 49ers vs Green Bay Packers y Detroit Lions vs Tampa Bay Buccaneers harán lo propio en la Conferencia Nacional. La ronda divisional se disputará el sábado 20 y domingo 21 de enero. El Super Bowl cada vez se ve más cerca en Nevada preparan todos los detalles para tener una verdadera fiesta.

Con Usher confirmado como el artista del medio tiempo, ahora el misterio está planteado en los posibles invitados que tendrá su espectáculo. El cantante no ha descartado esta opción y en el trailer de su presentación del Super Bowl, estuvieron presentes J Balvin y Jungkook de BTS, con lo cual se ha dado inicio a una serie de especulaciones al respecto. La respuesta definitiva estará el domingo 11 de febrero.