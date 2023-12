Las cábalas siempre han existido entre los deportistas. Es cosa de ver a Rafael Nadal y sus rituales antes de ejecutar un saque en el tenis. Pero lo que confesó Patrick Mahomes, mariscal de los Kansas City Chiefs, en la NFL, supera todo.

Quien comandara a su elenco a ganar el Superbowl el año pasado, manifestó sin arrugarse que lleva seis años jugando los partidos ¡con el mismo calzoncillo!

“Mi esposa Brittany me lo consiguió, así que me gusta y tengo que usarlo. Además, me lo puse esa primera temporada y tuvimos una temporada bastante buena”, manifestó Mahomes en ESPN sin arrugarse.

Mahomes lava su calzoncillo “de vez en cuando”

La prenda interior ni siquiera va a la lavadora sagradamente después de los partidos. “Lo lavo de vez en cuando. Pero si estamos en racha, no puedo lavarlo. Tengo que seguir así. Mientras ganemos, mantendré la superstición”, confesó.

Claro que para que no tenga olor a alcantarillado, lo guarda como hueso santo para usarlo solamente los días en que debe enfrentar oficialmente a sus rivales.

“Lo uso el día del partido, para que no esté demasiado desgastado. No es desagradables, lo limpio”, confesó el jugador que es una de las grandes estrellas de la NFL.

¿Quién es Patrick Mahomes?

Patrick Mahomes es uno de los mariscales de campo más famosos en la NFL. Es poseedor de dos anillos de Super Bowl, gracias a los títulos conseguidos en 2019 y 2023. El 2002 ganó su conferencia, pero no logró ganar la gran final.

Además, el 2020 firmó una renovación por contrato que supuso un récord para la liga de fútbol americano: le reporta alrededor de 500 millones de dólares en diez años.