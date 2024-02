En la penúltima jornada del Festival de Viña tendremos la única noche completamente chilena. Y es que ese día veremos las presentaciones de Los Bunkers, Sergio Freire y Young Cister.

Durante esta tarde Sergio Freire, quién está a cargo del humor de este jueves, tuvo su conferencia de prensa previa a su presentación en la quinta, la que será la segunda de su carrera.

Aquí conversó sobre diversos temas como el stand up en Chile, sorpresas con Los Bunkers y reflexionó sobre las pifias a los humoristas en el evento.

Una falta de respeto

Este miércoles 28 de febrero Sergio Freire tuvo su conferencia en el Hotel Sheraton Miramar y RedCarpet estuvo presente. Aquí pudimos ver su reflexión en cuanto a las pifias que han recibido alguno de sus colegas arriba del escenario de la Quinta Vergara.

“Yo opino que la pifia es una falta de respeto. Así es, viene de esa familia pero no puedo cambiarla es como que es parte de, como tu decías, la idiosincrasia del chileno y parte del Festival, como que se comunican así“, partió diciendo.

“Lo que no me gusta de la pifia es que es como un análisis inmediato que se le hace a la comedia no así por ejemplo con la música donde si un artista desafinó o cantó mal todo esos análisis se hacen al otro día, se hacen con calma. Yo creo que al artista del humor se debería medir de la misma forma y hacer todos los análisis después que la persona se presenta“, agregó.

Asimismo, Freire destacó que no hay nada que pudiera hacer contra las pifias y es que estas son parte del Monstruo, pero no todo es malo para el comediante y es que si saco algo positivo de esto.

“Si se pudiera sacar algo positivo de ese lugar es que hace que uno trabaje el triple. Chile tiene a los mejores comediantes por eso, de Latinoamérica, porque te predispone, porque tienes que trabajar muchísimo porque es el único lugar donde pifian. Eso siento, pero no estoy de acuerdo, para nada, encuentro que hay que esperar, los análisis se pueden hacer después“, finalizó.

Puedes revisar todos sus dichos a continuación: