Por segunda vez en su carrera Sergio Freire volverá a pisar la Quinta Vergara por el Festival de Viña. En su edición n° 63, el evento nuevamente nos trae al ex Club de la Comedia a presentarse frente al tan temido Monstruo que este año ya tuvo su primera víctima: Javiera Contador.

Freire espera repetir su éxito este próximo jueves 29 de febrero, mismo día que también se presentan Los Bunkers y Young Cister. Con una noche 100% chilena, durante esta tarde el comediante tuvo su conferencia de prensa previa a su show en donde compartió algunos de sus pensamientos para este nuevo desafió.

El equipo de RedCarpet en Viña del Mar estuvo presente en la conferencia que ocurrió en el Hotel Sheraton Miramar.

¿Se vienen cositas?

Una de las preguntas hechas por la prensa durante la conferencia tuvo que ver con la elección de noche para su presentación. Y es que se sabe que los ex Club de la Comedia tienen una buen y conocida relación con Los Bunkers debido al chiste que tienen con la banda. Sin más que decir Fabrizio Copano los subió al escenario durante su rutina el 2023 dejando a la Quinta más que sorprendida.

Por esto, todos quieren saber si es que Freire tendrá una sorpresa con la banda considerando que llegará a presentarse justo después que ellos en el escenario. Sobre esto habló en la conferencia y es que incluso comentó cómo se enteró de que iban a estar Los Bunkers.

“A mi cuando me invitaron a este certamen yo llegue pidiendo el primer día sin saber las bandas nada, dije quiero el primer día ‘pero Sergio no sabi qué bandas…’ Quiero el primer día. Y me dijeron ‘es que tenemos algo preparado para ti…eh tenemos a Los Bunkers y nos gustaría que subieras con ellos’ Ah ya dame el día en que están“, destacó haciendo reír a los presentes con su historia.

“Yo no sabía que iban a estar y de verdad soy agradecido. Porque imaginate para los fans de Los Bunkers ver a Los Bunkers y después ver a un Bunker haciendo humor. Es como…es una noche soñada“, agregó.

“Que lata por Los Bunkers que siempre los esten comparando, pero siento que tengo la suerte de las pocas veces que una banda se complementa tan bien con el humor“, complementó entre risas.

Sobre una posible sorpresa entre Los Bunkers y su rutina destacó que no sabía si iban a poder armar algo, esto porque claramente los penquistas también están preocupados de su presentación en el festival.

Eso si, destaco que de igual forma los va a ir a saludar y que claramente “No se van a escapar de este bunker comediante“.

Puedes revisar sus dichos a continuación: