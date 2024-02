Este jueves se viene una noche totalmente chilena en el Festival de Viña del Mar 2024. Y es que tendremos la llegada de Los Bunkers y además de eso también la presentación de Sergio Freire en el humor y el cierre de Young Cister.

Esteban Cisternas, conocido artisticamente como Young Cister, tendrá su debut en el Festival de Viña este 2024. El también compositor además de su presentación esta semana ha hecho de jurado en la Competencia Internacional y Folclórica.

Por está razón este día miércoles tuvo su conferencia de prensa previa a su show en la Quinta Vergara. Aquí contó detalles de su presentación para su debut en la ciudad jardín y RedCarpet estuvo presente.

Se emocionó hasta las lágrimas

Esteban ha logrado hacer su carrera musical a base de esfuerzo. El también compositor de 27 años ve por fin sus sueños cumplidos con el debut en el escenario más importante de Latinoamérica y así lo hizo saber en su conferencia.

Y es que frente a la prensa llamó a sus fanáticos a seguir sus sueños y luchar por lo que quieren ser en un futuro.

“Los quiero mucho y se que hay muchos niños que también son seguidores míos y que hacen música o no solo música algunos quieren ser futbolistas, algunos quieren ser doctores también. Lo que sea que a ellos les mueva que lo sigan, lo persigan pero con toda su alma así como lo hice yo“, relató.

El joven relató parte de su camino para convertirse en el músico que es ahora destacando que viene de una familia típica chilena y que incluso llegó a cumplir aquello que quería su familia, que era que estudiara en la Universidad, algo que hizo durante dos años antes de dejarla para seguir su sueño.

“El mensaje en si es que si es que si hay algo que les mueve y no les deja dormir porque quieren hacerlo creo que que ese es el camino que deben tomar“, agregó antes de emocionarse hasta las lágrimas por las palabras.

“Para mi esto de verdad que era imposible de verdad era muy difícil, era muy difícil y estoy aquí y estoy emocionado porque, pero no de tristeza de felicidad me siento muy feliz de verdad, me siento muy feliz de estar aquí. Es tremenda oportunidad y nada, de verdad sigan esto, de verdad siganlo, lo que ustedes quieran ser que nadie les diga que no lo pueden hacer porque mucha gente lo me dijo, mucha gente me dijo que yo no podía hacer esto y aquí estamos gracias a Dios”, finalizó en lágrimas con una ovación de la prensa presente.

Puedes revisar el momento gracias a RedCarpet a continuación: