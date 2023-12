Jonathan Majors no está pasando por un buen momento en su vida y es que recientemente este día lunes ya pasado el actor tuvo un juicio esto luego de la denuncia hecha por su ex pareja hace un par de meses atrás.

Debido a esto el actor ha debido enfrentar a la justicia luego de meses de incertidumbre en su carrera y es que en el transcurso de este tiempo el actor ha perdido una gran cantidad de proyectos e incluso agencias que lo representaban cortaron toda clase de lazos con él.

Finalmente las cosas terminaron de explotar durante este día lunes luego del juicio que lo declaró culpable de dos de los cargos, lo que lo tiene a las redes sociales preguntándose por el futuro de su personaje en Marvel Studios.

¿Qué pena arriesga Jonathan Majors?

Luego de un juicio que comenzó el pasado 4 de diciembre en Nueva York en Estados Unidos. Jonathan Majors fue declarado culpable de dos de los cuatro cargos de los que había sido declarado.

Y es que finalmente Majors fue declarado culpable por agresión imprudente y un cargo no penal de acoso en contra de su ex pareja, Grace Jabbari. Asimismo, fue absuelto de los otros dos cargos los que corresponden a agresión y acoso agravado.

Hay que recordar que todo esto ocurrió durante los últimos días del mes de marzo en donde el actor y la que fuera su ex pareja tuvieron una pelea en la cual de acuerdo a CNN Majors le habría tomado la mano derecha a Jabbari, torciéndole el brazo y golpearle la cabeza.

Debido a lo ya mencionado el actor arriesga una condena de hasta un año de cárcel pero esto lo podremos conocer recién el próximo 6 de febrero cuando se dé a conocer la sentencia para Majors.

Ya no trabajará con Marvel Studios

Luego de conocerse el veredicto y tras meses de que Marvel Studios no se anunciará al respecto se dio a conocer que finalmente el estudio cinematográfico no continuará trabajando con el actor.

Si bien, la declaración no ha sido oficial, ya se informó que el actor fue despedido del estudio y no continuará realizando el papel de Kang el Conquistador. Y es que a pesar de que Majors haya participado en Loki como una de las variantes del He Who Remains, lo cierto es que ahora el MCU tendrá que tomar otro camino ya que el personaje no aparecerá más.

Una tarea difícil tiene Marvel Studios y es que ahora tendrán que buscarse un nuevo villano y además cambiar el nombre de Avengers: The Kang Dynasty y es que Kang ya no formará parte de la historia del MCU por tanto el estudio tendrá que hacer alteraciones en la historia y elegir un nuevo villano y rumbo para lo que se viene más adelante.

Finalmente, el tan temido villano terminó siendo de todo menos un gran villano que prometía ser para la historia de nuestros tan queridos superhéroes los que aún no han sido presentados en una historia juntos nuevamente.