¿Qué pasa con The Walkind Dead: Dead City? Cómo ver la serie por streaming y cuándo

El pasado 18 de junio se estrenó en Estados Unidos el cuarto spin off de The Walking Dead. Titulado The Walking Dead: Dead City la historia se centra en Negan y Maggie en una aventura en la ciudad de Nueva York.

Hay que recordar que The Walking Dead emitió su última temporada en noviembre de 2022, finalizando la historia luego de más de 10 años en transmisión en el canal de AMC.

¿Qué pasa con el estreno de Dead City en Latinoamérica?

La serie spin off de TWD se estrenó hace un par de semanas en Estados Unidos y sabemos que debería llegar al streaming de Star+ para Latinoamérica, que es la misma plataforma en donde podemos encontrar las demás serie de The Walking Dead.

Lo cierto es que más detalles sobre una posible fecha de estreno de la serie en Star no hay, ya que la plataforma de streaming aún no informa ni fija una fecha de estreno.

Ya son muchos los fanáticos que han preguntando en redes sociales tanto a AMC como a Star+ por una fecha de estreno y la respuesta de momento sigue siendo la misma, que aún no hay una fecha y que cuando la haya se informará a los fanáticos.

Esto se debería a que aún no se llega a un acuerdo con las plataformas de streaming que transmitirán la serie de The Walking Dead: Dead City.

¿Cuántos capítulos tiene?

The Walking Dead: Dead City tendrá un total de 6 capítulos los que se estrenan semanalmente en el canal de AMC en Estados Unidos.

La historia nos muestra a Maggie y Negan en la ciudad de Nueva York cazando a los secuestradores del hijo de Maggie, según la sinopsis oficial esto veremos en la serie:

“Años después del final de The Walking Dead, Maggie y Negan se encuentran en una Nueva York postapocalíptica, en busca del hijo secuestrado de Maggie, Hershel. Allí deberán enfrentarse a una ciudad donde los supervivientes la han convertido en su mundo de anarquía, peligro, belleza y terror”.