The Walking Dead finalizó el pasado domingo su increíble camino, el cual se extendió por 11 temporadas. A pesar de eso, la historia no acaba allí, ya que múltiples series derivadas, basadas en los personajes de la serie, fueron ordenadas por AMC y llegarán a la pantalla durante el próximo año.

¿De qué tratan los spin-off de The Walking Dead?

El primer spin off que llegó a la pantalla fue Fear the Walking Dead, el cual ya tiene 7 temporadas al aire y llegó por primera vez a la pantalla el 2015. Pero eso no acaba allí, ya que previo al final de la serie original, se anunció que nuevas producciones arribarán a la pantalla durante el 2023.

"Tenemos muchas historias emocionantes que contar en TWD, y luego, este final será el comienzo de más Walking Dead", dijo el director de contenido, Scott M. Gimple, en un comunicado.. "Historias y personajes completamente nuevos, caras y lugares familiares, nuevas voces y nuevas mitologías. Este será un gran final que conducirá a nuevos estrenos".

The Walking Dead: World Beyond, fue el segundo spin-off de TWD, que llegó a la pantalla el 2020 y finalizó tras dos temporadas, mientras que la tercera producción derivada, Tales of the Walking Dead, se estrenó en AMC en agosto de 2022.

Dead City (2023)

La serie, que tendrá 6 episodios, marca el cuarto spin-off de TWD y es protagonizada por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, cuyos personajes, Maggie y Negan, se encuentran en un Manhattan postapocalíptico.

El final de The Walking Dead, especialmente la temporada final, ha apuntado a una posible alianza de los personajes. La escena final de la serie muestra a Maggie conversando con Negan y revelando que no puede perdonarlo por matar a Glenn, pero que no quiere seguir sintiendo odio hacía el.

La sinopsis de la serie señala: "La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de la ciudad de Nueva York su propio mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror".

The Walking Dead: Daryl Dixon (2023)

El nuevo spin-off estaba originalmente pensado para continuar la historia de Carol y Daryl, pero como Melissa McBride anunció en abril de este año que no participará del proyecto, la trama solamente seguirá al personaje de Norman Reedus, quien recorrerá nuevos lugares, como se vio en el final de TWD, en donde se despide de sus amigos y se aleja en su moto.

La nueva historia estará enfocada en Francia, lo que fue uno de los motivos para la salida de la actriz. "Melissa McBride ha dado vida a uno de los personajes más interesantes, reales, humanos y populares del universo de The Walking Dead", dijo un portavoz de AMC al anunciar la noticia de su partida. "Reubicarse en Europa se volvió logísticamente insostenible para Melissa en este momento".

Spin off aún sin nombre (2023)

El final de la serie entregó luces de lo que podría pasar entre los dos personajes, luego de que las escenas finales de la historia de The Walking Dead mostraron a Rick tratando de escapar de un lugar donde está cautivo, mientras por otra parte Michonne trata de encontrarlo.

Los personajes de Danai Gurira y Andrew Lincoln tendrán su propia serie, lo cual fue confirmado durante la Comic Con de este año.

AMC originalmente anunció una película de trilogía que se realizaría en 2018. Ahora, el spin-off está programado como una serie que "comenzará con seis episodios", según un comunicado de prensa.

Según Deadline, el spin-off se centrará en la "historia de amor épica de dos personajes cambiados por un mundo cambiado". Los desafíos que surgen de su larga separación se explorarán en y entre los de la amenaza siempre presente de los ataques de zombis.