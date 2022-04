Hoy la producción comunicó que la actriz no seguirá en el universo de The Walking Dead. ¡Los detalles!

Este miércoles, AMC comunicó que Melissa McBride, quien interpreta a Carol, no formará parte de la nueva serie spin-off de The Walking Dead, aún sin título, que estaba enfocado en su personaje y en Daryl de Norman Reedus.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado donde explicaban las razones de la salida de la actriz del nuevo proyecto que seguiría a los dos amigos en un nuevo lugar del mundo apocalíptico.

La producción además, informó que la serie dirigida por Reedus se filmará en Europa por lo que abre todas las nuevas posibilidades. Además, el hecho que se deje atrás la sede en Georgia sugiere que el nuevo paisaje podría ser muy diferente.

Cabe recordar, que este spin-off es uno de los múltiples proyectos que se están realizando sobre el universo de The Walking Dead en las que se encuentran títulos como Isle of the Dead, Tales of the Walking Dead, entre otros.

¿Por qué Melissa McBride no estará en la serie spin-off de The Walking Dead?

De acuerdo a lo comunicado por AMC, los motivos de la salida de McBride se deben a que la actriz no puede establecerse en Europa para grabar el nuevo programa.

“Melissa McBride ha dado vida a uno de los personajes más interesantes, reales, humanos y populares del universo de The Walking Dead. Desafortunadamente, ya no puede participar en el spin-off previamente anunciado centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, que se ambientará y filmará en Europa este verano y se estrenará el próximo año", comenzó el comunicado.

"Reubicarse en Europa se volvió logísticamente insostenible para Melissa en este momento. Sabemos que los fanáticos estarán decepcionados con esta noticia, pero The Walking Dead Universe continúa creciendo y expandiéndose de maneras interesantes y esperamos volver a ver a Carol en un futuro cercano”, concluyó.

La tercera parte de The Walking Dead 11 se estrenará durante el otoño del presente año en Estados Unidos, sin fecha establecida.