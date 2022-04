La nueva producción será el primer spin-off de la exitosa serie "The Walking Dead".

Tales of the Walking Dead | ¿En qué fecha se estrena la nueva serie sobre el mundo de The Walking Dead?

Tales of the Walking Dead será el primer spin-off de The Walking Dead que verá la luz este año, luego de su última temporada que concluirá con una historia que estuvo al aire por más de una década.

La nueva serie, dirigida por Channing Powell, contará con seis capítulos de una hora con tramas individuales y sin mayor conexión, que están ambientados en el mismo mundo apocalíptico creado por Robert Kirkman en los cómics.

La ficción que fue anunciada en 2020 se ha estado grabando desde enero pasado en Atlanta y ya genera altas expectativas especialmente por las historias que tendrán como protagonistas a Anthony Edwards, Parker Posey, Terry Crews, Poppy Liu y Jillian Bell, y que además tendrá como figura antagónica a Alpha (Samantha Morton), la líder de los Susurradores.

A ellos, se suman destacados actores como es el caso de Lauren Glazier, Matt Medrano, Olivia Munn, Jessie T. Usher, Danny Ramirez, Loan Chabanol y Embeth Davidtz.

¿Cuándo se estrena Tales of the Walking Dead?

Si bien todavía no se ha anunciado la fecha exacta del estreno de Tales of the Walking Dead, la producción ha manifestado que las seis nuevas historias debutarán en algún momento del verano de 2022 en Estados Unidos.