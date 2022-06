La nueva producción derivada de The Walking Dead ya tiene fecha de estreno en AMC.

Tales of the Walking Dead | ¿Cuándo se estrena la nueva serie spin-off de TWD?

Tales of the Walking Dead, la nueva serie spin-off de The Walking Dead ya está lista para debutar este año en AMC.

La producción dirigida por Channing Powell, tendrá un total de seis capítulos de una hora, y cada uno contará una trama individual sin mayor conexión entre ellos más que estar ambientados en el mismo mundo apocalíptico creado por Robert Kirkman.

Olivia Munn, Samantha Morton, Terry Crews, Parker Posey, Anthony Edwards, Poppy Liu, Jillian Bell, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Daniella Pineda y Danny Ramirez, entre otros protagonizan las nuevas historias.

¿En qué fecha sale Tales of the Walking Dead en AMC?

Los primeros dos episodios de Tales of the Walking Dead se estrenará el domingo 14 de agosto de 2022 a través de AMC y AMC+. Los capítulos posteriores se transmitirán cada semana.

Además de dar a conocer la fecha de estreno, AMC compartió una serie de nuevas imágenes. Revísalas a continuación