Se espera que la nueva serie de antología del universo de The Walking Dead llegue a la pantalla durante este año con sus seis capítulos.

Tales of the Walking Dead | Spin-off de TWD suma a conocidos actores a su elenco principal

Tales of the Walking Dead, el nuevo spin-off de The Walking Dead en AMC sumó a tres conocidos actores a su elenco.

Según informó Variety,Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz y Jessie T y Usher se han unido a la serie ambientada en el universo de “Walking Dead”.

Daniella Pineda, Terry Crews, Parker Posey, Poppy Liu, Anthony Edwards y Jillian Bell, fueron anunciados con anterioridad como parte del elenco.

“Olivia, Danny, Loan, Embeth y Jessie son los últimos talentos masivos que darán vida a nuevos mundos de TWD con historias grandes, atrevidas, diferentes, emocionales, impactantes, aterradoras y locas. Estamos emocionados de que vengan a caminar con nosotros”, dijo Scott Gimple, productor ejecutivo de la serie y director de contenido del universo “The Walking Dead” en un comunicado.

La serie es producida por el escritor y productor de "Walking Dead" y "Fear the Walking Dead", Channing Powell, quien también es el productor ejecutivo de "Tales".

"De alguna manera, hemos tenido la suerte de contar con el mejor elenco: Olivia, Jessie, Embeth, Danny, Loan... Esperábamos que estos episodios se sintieran como películas pequeñas y únicas, y con esta variedad de actores, vamos por buen camino", dijo Powell. dijo

“Tales of the Walking Dead” constará de 6 episodios y se espera que la ficción llegue a la pantalla durante el 2022.

The Walking Dead estrena este domingo 20 de febrero la segunda parte de su undécima y última temporada.