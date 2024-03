¿Habrá una segunda temporada? Esto se sabe sobre el futuro de TWD: The Ones Who Live

Uno de los spin-offs más esperados por los fanáticos de The Walking Dead era The Ones Who Live. La historia que finalmente nos trajo de vuelta a Andrew Lincoln como Rick Grimes y también, por fin, pudimos ver su reencuentro con Michonne, la que es interpretada por Danai Guirira.

Esto luego de que tanto Lincoln como Guirira abandonarán la serie en su novena y décima temporada respectivamente. The Ones Who Live fue anunciada durante el 2022 y finalmente se estrenó este febrero de 2024 en AMC y AMC+ en Estados Unidos y teniendo su llegada oficial a Latinoamérica el próximo 19 de abril.

¿Habrá una segunda temporada?

Este domingo 31 de marzo y tras la transmisión de sus 6 capítulos, The Ones Who Live tendrá su final. Con su tan reciente finalización es que una entrevista a Scott M. Gimple de parte de Deadline realizada en febrero vuelve a salir a la luz.

Y es que a inicios de febrero, Gimple dio una esperanzadora posibilidad sobre una segunda temporada. Esto porque, así como también lo piensan los fans, es difícil imaginar que solo seis capítulos los mantendrán tranquilos ahora que dos queridos personajes vuelven.

Y es que el cineasta destacó que “cualquier cosa puede pasar“. Esto porque aún no ha tomado una decisión respecto a una posible nueva parte.

“Todo es posible, incluso si Rick muere en el último capítulo, todo es posible… Estamos concentrados en esto ahora mismo. Pero este surgió de una manera realmente sorprendente, donde había todo tipo de planes. Y luego el mundo cambió y alteramos esos planes“, destacó.

Es importante mencionar que con anterioridad Gimple ha señalado que le gustaría poder fusionar las historias de los demás spin-offs de The Walking Dead. Y es que hay que recordar que la serie tiene varios más por estrenar que nos traen de vuelta a otros conocidos personajes de la serie original.