The Walking Dead pudo haber terminado, sin embargo, la historia aún no llega a su fin, ya que se anunciaron numerosos spin-offs, que ya llegaron a la pantalla, que continuarán con las aventuras de los protagonistas en un nuevo lugar y enfrentándose a nuevos enemigos.

Tales of the Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead; The Ones Who Live y The Walking Dead: Daryl Nixon, son alguna de las series que llegaron a la pantalla recientemente y por lo mismo, muchos se preguntan cuándo estarán disponibles en streaming.

¿En qué streaming y cuando se estrenan los spin-offs de TWD en Latinoamérica?

Todas las series derivadas de la ficción llegarán a Prime Video durante las próximas semanas, el primer el llegar fue Tales of the Walking Dead, que arribó a la plataforma el 20 de marzo.

Estos son las fechas de los estrenos.

The Walking Dead: Dead City: 3 de abril

The Walking Dead: The Ones who live: 19 de abril

The Walking Dead: Daryl Dixon: 3 de mayo

¿Cuál es la trama de los spin-offs de The Walking Dead?

The Walking Dead: Dead Citiy

La producción sigue a Maggie y Negan en Manhattan, en donde se enfrentaran a nuevos rivales que amenazan con destruir todo lo que han construido.

La sinopsis de la serie señala: “La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de la ciudad de Nueva York su propio mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror”.

The Walking Dead: The Ones who live

Rick y Michonne se reencuentra tras creer que el padre de Carl murió durante los eventos de la novena temporada. En esta nueva serie, ambos buscarán volver con sus seres queridos, pero además intentarán reformar el Ejército de la República Cívica y convertirlo en algo mejor.

The Walking Dead: Daryl Dixon

Daryl llega a Francia, el país donde comenzó el virus zombie, e intenta reconstruir cómo llegó allí y por qué motivo. La serie sigue su viaje a través de una Francia, pero también su búsqueda por encontrar un camino de regreso a casa con sus seres queridos.