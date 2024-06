Uno de los spin-off de The Walking Dead se acerca a su retorno.

¿Cuándo se estrena Daryl Dixon, The Book of Carol? Fecha de la segunda temporada de la serie

Una gran sorpresa han sido los spin-off de The Walking Dead, que vinieron a continuar la historia de los personajes más queridos de la serie, pero que pasaron por un importante bajón en las últimas temporadas.

Y una de las que realmente sorprendió fue Daryl Dixon. La serie en solitario del personaje original interpretado por Norman Reedus tiene toda una historia en Francia; alejado de los caminantes de Estados Unidos y sobre todo, su familia.

Una historia que tiene a Daryl buscando volver, pero con sus propios villanos y aliados en el país europeo. Aventura que tiene una segunda temporada e incluso ya hay fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Daryl Dixon?

Daryl Dixon: The Book of Carol; se estrenará con su primer capítulo el próximo 29 de septiembre de 2024 con el regreso de la historia de Daryl. Claro que este estreno será en Estados Unidos en TV por AMC y su streaming exclusivo.

Las últimas series de The Walking Dead no se han podido ver en simultáneo con EE.UU. y solo las páginas ilegales en Facebook o internet han tenido los capítulos subtitulados.

Por lo que se espera que en Chile y Sudamérica no llegue el 29 de septiembre y sí más adelante, al menos de manera más oficial. Hace unos meses, Prime Video se hizo con los derechos de todos estos spin-off y estrenaron la serie de Daryl, Dead City con Maggie y Nega; y por último One Who Lives con los regresos de Michonne y Rick Grimes.

Se espera que la segunda temporada de Daryl Dixon también llegue a Prime Video en Latinoamérica, en fecha por confirmar. Además, tendrá el importante regreso de Carol.

¿De qué tratará la segunda temporada de Daryl Dixon?

¡Atención! A continuación hay spoilers de la primera temporada de Daryl Dixon. Sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad.

La segunda temporada se relacionará directamente con el final de la primera, en especial la aparición de Carol (Melissa McBride) buscando a Daryl. La sobreviviente y mejor amiga de Dixon se entera de que algo le pasó y seguirá su camino partiendo por Estados Unidos.

Ese reencuentro se espera para esta segunda temporada, además de la persecución que vive Daryl por los villanos en Francia.