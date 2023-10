Hay grandes noticias para los fanáticos del universo zombie de The Walking Dead. La nueva producción spin-off, “The Walking Dead: Daryl Dixon”, tendrá el regreso de un importante personaje en su segunda temporada. Hablamos de la actriz Melissa McBride quien volverá a interpretar su papel de Carol Peletier. Tras esto, los seguidores no pueden estar más contentos por ver a este querido personaje en la pantalla.

Descubre todos los detalles del anuncio en la siguiente nota.

¡Vuelve Carol Peletier en “The Walking Dead: Daryl Dixon” 2!

El streaming AMC+, reveló en la Comic Con de Nueva York, el retorno de este gran personaje en la próxima temporada de “The Walking Dead: Daryl Dixon”, serie spin off que se centra en el papel de Dixon, la cual, lo seguirá en su desembarco en Francia, provocando un movimiento autocrático pero incipiente en ese país.

McBride dio vida por primera vez a Carol en la serie insignia de ‘The Walking Dead’ durante 11 entregas junto a Norman Reedus. Además, eso no es todo, por que el canal dio a conocer el primer teaser de la segunda temporada de la serie, que tendrá el nombre de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol’ y cuyo lanzamiento en España está prevista para el próximo año 2024.

El anuncio se conoció en el marco del estreno del último episodio de la primera temporada del spin-off este pasado lunes 16 de octubre en el servicio de streaming AMC+, capítulo, en el que la actriz se mostró en pantalla.

La serie ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ ha logrado cautivar a los seguidores del popular universo zombie, logrando incluso, ser el estreno más visto en la historia de AMC+ tanto en España como en Estados Unidos y en camino de convertirse en la serie más visualizada en la plataforma.

Melissa McBride vuelve con todo en su papel de Carol

Cuando se dio a conocer el anuncio de su regreso, la intérprete mostró su felicidad y entusiasmo por seguir explorando el personaje. “Sabía que había mucho más que contar en la historia de Carol, ya que la sentí muy inquieta cuando la vimos por última vez, mientras veía partir a su mejor amigo, Daryl. Separados o (¡con suerte!) juntos, sus historias son profundas, y estoy emocionada de continuar el viaje de Carol Peletier aquí”.

“Este equipo de narradores ha hecho un trabajo increíble al ubicar a estos dos personajes consolidados en un mundo completamente nuevo para ellos, ¡y estoy encantada con los descubrimientos!”.

¿Cuál es el reparto confirmado para The Walking Dead: Daryl Dixon 2?

Hasta el momento, se dio a conocer que el elenco de esta próxima temporada estará protagonizado porsupuesto que por, Reedus, McBride, Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney, y cuenta con la producción ejecutiva de David Zabel, Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Jason Richman, Steve Squillante y Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival.

La serie está programada para su estreno en 2024.