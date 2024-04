The Walking Dead está presentándonos diversos spin-offs sobre conocidos personajes que aparecieron en su serie original. La primera de ellas fue Dead City, la que nos trajo de vuelta a Maggie y Negan.

La serie estrenó su primera temporada en junio de 2023 y presentó un total de 6 capítulos. Con un éxito asegurado, poco tiempo después fue renovada para una segunda temporada, la que tristemente aún no tiene fecha de estreno.

A pesar de que su estreno fue en junio del año pasado, la serie de AMC Networks aún no se encuentra disponible en Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena TWD: Dead City?

Tras varios meses de espera, ya tenemos fecha para ver The Walking Dead: Dead City en Latinoamérica. Y es que Amazon Prime Video ya le dio fecha de estreno a la serie protagonizada por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan.

En concreto, Dead City llegará a Prime Video el próximo 3 de abril de 2024. La plataforma dispondrá de todos los capítulos disponibles para los que son suscriptores del sitio.

Finalmente, la aventura de Maggie y Negan en la ciudad de Nueva York en busca del hijo de la primera tras ser secuestrado, podrá ser vista en Latinoamérica, tras casi 11 meses desde su estreno en Estados Unidos.

Esta no es la única y es que unos cuantos días después, el 19 de abril, se suma la reciente finalizada The Ones Who Live, la que también tiene 6 capítulos y nos trae de vuelta a Michonne y Rick, personajes que abandonaron la serie original antes del final.

Con esto los fanáticos de la tan conocida producción post-apocalíptica podrán disfrutar de dos nuevas series en Amazon Prime Video que no se habían estrenado aún en Latinoamérica.

Mientras podremos ver estas series en Latinoamérica, AMC nos presentó el primer adelanto de Daryl Dixon: Book of Carol, la segunda temporada del conocido y querido personaje. Esto mientras la serie, que tuvo su primera temporada el 2023, no se ha estrenado en Latinoamérica oficialmente.