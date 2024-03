¿Dónde ver el nuevo capítulo de The Walking Dead: The Ones Who Live y la serie completa?

En febrero se estrenó la serie spin off de The Walking Dead: The One Who Live. La serie nos ha revelado lo que ha ocurrido con Michonne y Rick tras su salida de la serie original de AMC.

Con ya cuatro capítulos estrenados nos acercamos al final con el estreno del episodio 5, el penúltimo de la mini serie y ya vimos cómo se reunieron ambos personajes luego de años separados.

Y es que este domingo 24 de marzo veremos cómo estaría cerca de concluir la historia que tendrá su final el próximo domingo 31 de marzo en AMC Networks en Estados Unidos.

¿Dónde ver TWD: The One Who Live?

La serie en Estados Unidos se puede ver todos los domingos mediante el canal de AMC y AMC+ pero tristemente en Latinoamérica no hay streaming oficial transmitiendo en vivo y en directo por tanto no es posible verla de forma legal.

Y es que la serie llegará completa el próximo 19 de abril de este mismo año a Prime Video y recién desde ese momento los fanáticos del universo de The Walking Dead podrán disfrutar de los nuevos episodios y de la historia de ambos personajes.

Ya que sabemos que este reencuentro era esperado por muchos luego de que antes del final definitivo de la serie original los viéramos desaparecer sin saber mucho más de su paradero.

Es importante mencionar que si bien la serie no se puede ver de forma legal en Latinoamérica eso no ha impedido que los fanáticos no puedan transmitir de manera ilegal. Y es que se ha visto como algunos estrenan los capítulos mediante la plataforma de Facebook al día siguiente de estrenado de forma oficial el nuevo episodio.

Esto significa que los fans más ansiosos han podido disfrutar de la historia y no se han spoileado lo que sucede en esta nueva historia.