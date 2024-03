¿Dónde ver The Walking Dead: The Ones Who Live? La serie estrenó su tercer capítulo

El esperado spin-off de The Walking Dead, protagonizado por Rick y Michonne finalmente llegó a la pantalla bajo el título “The Ones Who Live”. Esta serie arroja luz sobre los destinos de los protagonistas después de su salida de la producción original de AMC, en donde, tras reunirse, harán todo lo posible por poder reencontrarse con sus queridos hijos.

Pero como era de esperarse, nada será tan sencillo. En esta nueva entrega, los personajes icónicos se embarcan en una travesía enfrentándose a nuevos desafíos con el objetivo de reunirse con los suyos.

Andrew Lincoln y Danai Gurira retoman sus aclamados roles para llevar a los espectadores a una emocionante aventura. La serie ya lleva tres capítulos al aire, por lo que muchos se preguntan si está disponible en Latinoamérica.

¿Dónde ver la The Ones who live?

La serie se estrena de AMC, se estrena en Latinoamérica a través de su servicio de streaming AMC+, en donde ya se encuentran disponibles los tres primeros capítulos de la historia.

Revisa el tráiler a continuación

¿Qué pasó en el tercer capítulo?

¡ATENCIÓN, SPOILERS A CONTINUACIÓN! EL SIGUIENTE PÁRRAFO CONTIENE DETALLES DEL TERCER CAPÍTULO DE THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE, SI NO QUIERES ENTERARTE SOBRE LO OCURRE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

En un flashback, se revela como Jadis se acerca a Rick en Millenium Park y le explica el acuerdo de su grupo con el CRM, además de su intención de registrarse. Sin embargo, a Rick solo le interesa la idea de escapar.

Al regresar a la base, solicita la ayuda de Thorne para que Michonne pueda ingresar al programa de envío. Pero Jadis advierte que si Rick y Michonne logran escapar, se verá obligada a tomar medidas drásticas por razones de seguridad, amenazando con poner en peligro a todos los seres queridos de la pareja.

A pesar de esto, Rick intenta ayudar a Michonne a escapar por sí mismo, pero ella se niega a abandonarlo. Mientras deambula por Millenium Park, Michonne se encuentra con el artista responsable de los grabados en los iPhones de Rick, lo que le brinda una renovada sensación de esperanza.