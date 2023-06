¿Dónde ver The Walking Dead: Dead City? Conoce cómo se podrá ver en Latinoamérica

El cuarto spin off de The Walking Dead ya está a punto de estrenarse en Estados Unidos. Titulada “The Walking Dead: Dead City” la serie nos mostrará a Maggie y Negan en una aventura por la Gran Manzana.

Hay que recordar que “The Walking Dead” emitió su última temporada en noviembre de 2022 y finalizó la historia luego de más de 10 años en pantalla en el canal de AMC.

¿Dónde ver The Walking Dead: Dead City en el streaming?

La serie de Dead City se estrena en Estados Unidos este 18 de junio y se podrá ver en el canal de AMC y en el streaming de AMC+. La serie para Latinoamérica debería llegar a Star+, que es la misma plataforma en la que puedes encontrar las demás series de The Walking Dead.

Sobre una fecha de estreno posible para Latinoamérica, no hay, pero en redes sociales ya se preguntan cuándo se podrá disfrutar de la serie en este lado del mundo.

Es por está razón que un usuario de internet se contactó directamente con la cadena de AMC para conocer la posible fecha de estreno fuera de Estados Unidos.

Ante esto la cadena respondió que no hay una fecha confirmada para la llegada de la serie a Star+ pero que estas se van a anunciar cuando se llegue a un acuerdo con las plataformas de streaming.

¿De qué trata la serie?

Según lo revelado en la sinopsis oficial de la serie, en The Walking Dead: Dead City veremos a Maggie y a Negan en Nueva York dándole caza a lossecuestradores del hijo de Maggie.

Con un total de 6 capítulos la serie cuenta con la siguientes sinopsis:

“Años después del final de The Walking Dead, Maggie y Negan se encuentran en una Nueva York postapocalíptica, en busca del hijo secuestrado de Maggie, Hershel. Allí deberán enfrentarse a una ciudad donde los supervivientes la han convertido en su mundo de anarquía, peligro, belleza y terror”.