Con 11 temporadas estrenadas desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2022, The Walking Dead marcó un gran momento para las series televisivas y se convirtió en un éxito para el canal de FOX.

A pesar de que la producción original tuvo su final, la historia de algunos personajes continúa en pantalla luego de que se confirmará el spin off titulado “The Walking Dead: Dead City”.

¿Cuándo se estrena y dónde ver The Walking Dead: Dead City?

Luego de llamarse en un principio “Isle of the Dead“, la serie en agosto de 2022 fue renombrada y adquirió el nombre de “Dead City“. Este spin off de The Walking Dead se convierte en el cuarto en unirse al mundo de los zombies y cuenta con Eli Jorné como showrunner, productor principal y escritor.

“The Walking Dead: Dead City” se estrena el próximo 18 de junio y en Estados Unidos se podrá ver mediante la cadena de AMC y también el streaming de AMC+. Para Latinoamérica la serie llegará a Star+, misma plataforma en la que se encuentran las otras series de The Walking Dead.

¿De qué trata?

Dead City trae de vuelta a Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan en los papeles de Maggie y Negan. Es en esta serie que veremos a sus personajes unirse en una travesía por la ciudad de Nueva York en caza de los que se llevaron al hijo de Maggie, Hershel.

“The Walking Dead: Dead City” contará con un total de 6 capítulos y según su sinopsis oficial en la serie podremos ver lo siguiente:

“Años después del final de The Walking Dead, Maggie y Negan se encuentran en una Nueva York postapocalíptica, en busca del hijo secuestrado de Maggie, Hershel. Allí deberán enfrentarse a una ciudad donde los supervivientes la han convertido en su mundo de anarquía, peligro, belleza y terror”.