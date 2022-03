Isle of the Dead | La nueva serie spin-off de The Walking Dead será protagonizada por Maggie y Negan

Si bien The Walking Dead está llegando poco a poco a su fin con el estreno de los capítulos de su última temporada, todo parece indicar que queda para rato del mundo apocalíptico.

Es que recientemente, AMC anunció que una nueva serie spin-off está en desarrollo y tendrá como protagonistas a dos reconocidos personajes de la versión original.

Se trata de Isle of the Dead, la que tendrá a Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) que estará ambientada en la ciudad de New York, Estados Unidos y que se transmitirá por AMC.

Esta producción tendrá a ambos personajes viajando a un Manhattan postapocalíptico aislado del continente. La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de la ciudad de Nueva York su propio mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror.

“Este es un gran día para el universo en expansión que estamos construyendo alrededor de The Walking Dead ”, dijo Dan McDermott, presidente de entretenimiento y AMC Studios de AMC Networks.

McDermontt agregó “No solo agrega otra serie convincente a esta colección, sino que amplía nuestra narración en torno a dos personajes inolvidables que los fanáticos han llegado a amar, odiar y luego amar en Maggie y Negan, brillantemente habitados por Lauren y Jeffrey. También nos permite explorar un rincón de este universo ubicado en la isla de Manhattan, con un horizonte icónico que adquiere un significado muy diferente cuando se ve a través del lente de un apocalipsis zombie”.

Esta será la última producción derivada del universo TWD. Fear The Walking Dead se renovó recientemente para una octava temporada, The Walking Dead: World Beyond duró dos temporadas, la serie de antología Tales of The Walking Dead se lanzará más adelante este año.

Isle of the Dead debutará en 2023, sin una fecha específica por el momento.