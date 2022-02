The Walking Dead | ¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de la temporada 11?

Pasaron diez años de The Walking Dead, pero fanáticos ya volvió con su última temporada al streaming, luego de lo último que pudimos apreciar de las serie nos quedó muy en claro que el principal peligro del apocalipsis no son los caminantes, sino los humanos que sobrevivieron y se transformaron en algo mucho peor. Es por eso que los protagonistas de The Walking Dead están intentando reconstruir la civilización que ya habían olvidado.

SPOILER EN CAMINO, si no viste el último episodio emitido mejor no sigas leyendo y llega al final de la nota.

El pasado domingo se estrenó el episodio número 9 que estaba titulado como No Other Way pone fin a la guerra con los Reapers, Maggie acaba con el escuadrón de soldados comandado por Pope (Ritchie Coster) y Leah (Lynn Collins).

Luego de asegurar la comida y los suministros por los que Wardens Cole (James Devoti), Duncan (Marcus Lewis), Agatha (Laurie Fortier) y Frost (Glenn Stanton) lucharon y murieron, Maggie regresa a la iglesia donde Alden se quedó atrás anteriormente en el temporada, donde decidió seguir adelante sin él, quien estaba gravemente herido. Sin embargo, ha pasado lo peor, ya que tras llegar, ve a Alden convertido.

¿Cuándo se estrena el nuevo episodio de la temporada 11 de The Walking Dead?

El capítulo 10 de la temporada 11 de The Walking Dead se estrenará el próximo domingo 27 de febrero en la noche por el streaming de Star Plus.