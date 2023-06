La exitosa serie de televisión estadounidense The Walking Dead se ha convertido en una de las series más reconocidas a nivel mundial y preferidas por la audiencia debido a su dramática historia de horror postapocalíptico basada en la serie de cómics homónima de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard. La historia presenta a un grupo de personas como sobrevivientes de un apocalipsis zombi que se encuentran en una constante amenaza por los denominados caminantes.

The Walking Dead se estrenó en el año 2010 y cuenta con 11 temporadas, y debido a su exitosa producción ha recibido importantes premios como el Premio WGA por mejor serie y el Premio Globo de Oro por mejor serie de televisión de drama. Pero esto no es todo ya que el universo de la serie y sus grandiosos personajes seguirán con la historia en increíbles spin off.

Revelan el primer teaser del spin off de The Walking Dead

El universo se sigue expandiendo con diversos proyectos que se encuentran en marcha, el más reciente y esperado por los fanáticos es The Walking Dead: Daryl Dixon, historia que se enfocará en el personaje protagonizado por Norman Reedus que se separa de la serie principal y emprende su propio camino en Europa, en el primer teaser del spin off se muestra a Daryl perdido en el mar y llegando a Francia.

También se ve como le habla a una grabadora de voz diciendo “mi nombre es Daryl Dixon, vengo de un lugar llamado la Commonwealth, está en Estados Unidos. Salí en busca de algo y solo encontré problemas. Si no regreso, quiero que sepan que lo intenté. Demonios todavía estoy intentándolo.” Luego se ve a Daryl recogiendo y cientos de cadáveres de caminantes por todos lados, continúa su camino por unas vías de tren donde se pueden ver a más caminantes pero está vez vivos.

Revisa a continuación el teaser del spin off: