El actor chileno Pedro Pascal es el nuevo protagonista de la película dirigida por Pedro Almodávar “Strange Way of Life” (Extraña forma de vida), una cinta que tendrá el estilo Western que contará el romance entre dos pistoleros Ethan Hawke y el chileno.

Desde el 16 de mayo hasta el 27 de mayo se llevará a cabo el Festival de Cannes, evento cinematográfico que se celebra anualmente en la ciudad francesa de Cannes, al cuál acuden cientos de personas entre ellas los rostros más famosos de la pantalla grande. De hecho durante el evento se realizó la premiere del cortometraje dirigido por Almodóvar pero finalmente llegó el director y uno de los protagonistas Ethan Hawke.

¿Por qué Pedro Pascal no asistió al Festival de Cannes?

A pesar de ser el protagonista del próximo cortometraje de Pedro Almodávar, Pedro Pascal no asistió a la premier en el Festival de Cannes debido a que asistió a la graduación de su hermana Lux Pascal.

La actriz finalizó sus estudios de actuación luego de cuatros años en la prestigiosa escuela Juilliard en Nueva York. La estrella de “The Mandalorian” no podía faltar en este importante cierre de ciclo de su hermano por lo que no dudó en acompañarla. A través de sus historias de Instagram Pedro publicó una fotografía junto a Lux y su otro hermano Nicolás Balmaceda Pascal, la imagen iba acompañada de varios emojis de corazones.

Su padre José Balmaceda también le escribió a su hija a pesar de no asistir a la graduación comentó “Muy orgulloso. Un logro increíble desde ser seleccionada hasta graduarse… Ojalá tenga una vida profesional feliz” señaló el padre.

Grandes actores se han graduado de Juilliard cómo Viola Davis, Adam Driver, Christopher Reeve, Jessica Chastain y Robin Williams y ahora una actriz chilena que de seguro triunfará al igual que su hermano.