Dua Lipa, la exitosa cantante británica, estuvo presente en la alfombra roja de la nueva edición del Festival de Cannes, en donde se robó todas las miradas con su increíble look, y además, presentó a su pareja Romain Gravras.

La estrella además estrenó una nueva chasquilla acompañada de un vestido negro de Hedi Slimane por Celine.

La confirmación de la relación llega tras semanas de rumores, luego de que Dua y Romain fueron vistos por primera vez saliendo juntos de una fiesta posterior a los BAFTA en febrero y, poco después, los dos fueron vistos una vez más en el desfile de Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París.

“Dua y Romain se han estado conociendo en silencio durante varios meses”, dijo previamente una fuente a The Sun. “Han estado disfrutando pasar tiempo juntos. La pareja se conoció en círculos cercanos durante el período festivo y tienen mucho en común”.

La fuente continuó: “Dua sabe lo importante que es encontrar a alguien que entienda su industria. Siente que Romain lo entiende totalmente. Ambos son personas realmente creativas”.

¿Quién es Romain Gravras?

El director francés de 41 años es hijo del también director de cine, Costa-Gavras (Konstantinos Gavras), quién ganó el Oscar en 1982 a mejor película extranjera por Missing. Romain por su parte, también se convirtió en un premiado director, su película del 2010 “Our Day Will Come”, recibió nominaciones a CPH PIX: New Talent Grand Pix, SXSW Film Festival Audience Award: Emerging Visions y Off Camera International Festival of Independent Cinema: Kraków Film Award.

De igual forma ha destacado por su trabajo como director de videos musicales. Uno de los mayores éxitos de su carrera fue el videoclip de Bad Girls, canción de M.I.A, por el cual obtuvo múltiples premios, entre ellos: MTV Video Music Award por Mejor Dirección, UK Music Video Award a Video del Año, UK Music Video Award por Mejor Director y también fue nominado a un Grammy Award a Mejor video musical de formato corto.

También dirigió el video de Kanye West “No Church in the Wild”, en donde también recibió una nominación a los Grammy al mejor video musical de formato corto y a los Premios MuchMusic Video en la categoría Video Internacional del Año.