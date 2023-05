El pasado martes se dio a conocer una nueva noticia sobre el cine hollywoodense. Se trata de la nueva película de miedo, Weapons, a cargo de los creadores de Barbarian (2022). Por ese lado, el largometraje tendrá de protagonista al actor chileno más famoso del momento, Pedro Pascal. Revisa de qué se trata y cuándo se estrena a continuación.

¿De qué trata la película de terror "Wepons", protagonizada por Pedrito Pascal?

Según la nota publicada por The Hollywood Reporter, indica que no se conocen mayores detalles de esta producción, no obstante, la historia de la película sería una terrorífica trama con historias entrelazadas, similar al formato de Barbarian, que vinculó la trama a diferentes personajes que no se conocían entre sí sino hasta el final de la historia.

Por ese mismo lado, la cinta Bárbaro de Zach Cregger, por su traducción en español, se convirtió en una películq que permitió romper algunos estereotipos del cine de terror en 2022 y se convirtió en una de las producciones destacadas por la crítica en lo que respecta este género. Así mismo, la cinta solo contó con un presupuesto de apenas 4,5 millones de dólares.

Pedro Pascal resalta como intérprete en el último tiempo

El actor chileno figura como uno de los más cotizados de Hollywood tras la inmensa aprobación que consiguió con el estreno de The Last Of Us por parte de la audiencia, durante el mes de enero de este año, y cuyo personaje desató tendencias en internet.

De ese mismo modo, el reconocimiento que se ha ganado Pedro Pascal le ha permitido participar en las últimas producciones que se están cocinando. Recientemente también se conoció que estaría en conversaciones para una secuela de Gladiador, mientras que suma otros proyectos como la continuación de The Madalarian, The Last Of Us y quien sabe que más depara todavía para el artista.