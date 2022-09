Bárbaro, la más reciente apuesta de terror en llegar a los cines chilenos tuvo un difícil camino para hacerse realidad. Esto, sobre todo porque la mayoría de los productores a los que fue presentada la consideraba una "película rara". Aquí te contamos la tortuosa historia que atravesó el director Zach Cregger para hacer realidad la película.

En la historia, Tess (Georgina Campbell), una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo y reserva alojamiento en la ciudad. Cuando llega tarde en la noche, descubre que la casa fue reservada a dos personas simultáneamente y que hay un extraño alojándose allí.

En contra de lo que le aconseja su propio sentido común, decide pasar la noche junto al individuo que se muestra amable y preocupado, pero pronto descubre que hay mucho más que temer que la presencia de un huésped inesperado.

Bárbaro | ¿Por qué fue difícil la creación de la película?

En una conferencia de prensa a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , el director Zach Cregger contó que la película no la tuvo fácil, hubo un tortuoso camino que sortear para que se hiciera realidad.

Esto, según explicó el cineasta, porque "es una película rara. Este no es un guión que siga los ritmos de la historia convencional en absoluto. La estructura es extraña, por lo que nadie lo quiso durante mucho tiempo".

"Envié este guión a todos los que conocía en la ciudad. Toqué todas las puertas y obtuve un 'no' en todos lados. Tuve muchas llamadas con algunas personas interesantes que eran como, tal vez estaban adentro, les gustó, pero luego creo que todos se acobardaron y se retiraron".

"Y luego se lo llevé a los muchachos de BoulderLight, y estaban emocionados; pero estos son dos tipos jóvenes en sus veintes, porque pensé algo así como: 'Está bien, como si nadie lo quisiera'. Estos chicos van por algo que no está probado, pero están dispuestos a hacerlo. Así que me puse en plan "o me voy con ellos o vendo mi casa y trato de hazlo con un micro presupuesto. Entonces, veamos qué pueden hacer'", continuó el creador de Barbarian.

Así fue como un día, de manera fortuita, "estoy jugando videojuegos en mi cama a las nueve de la mañana como uno acostumbra hacer. Estoy deprimido como el demonio, y mi teléfono suena desde un número que no conozco. Contesto. 'Hola Zach'. Y, 'Sí'. Él dice: 'Hola, soy Roy Lee'. Y no sé quién es. Y yo estoy como, 'Está bien'. Él dice: 'Sí, leí tu guión. Creo que es genial'. Y yo estaba como, 'Está bien'. Él dice: 'Quiero hacerla'".

"Sigo como, 'Está bien'. Y él '¿Cómo cuánto crees que costaría?'. Le digo 'Como 4 o 5 millones de dólares'. Ante lo que responde 'Sí, creo que eso es razonable. Tengo un par de notas'. Y yo dije: 'Lo siento, no sé quién eres'. Él es como, 'Yo soy Roy Lee'. Y yo: 'No sé quién eres, hombre'. Entonces, explica 'oh, yo hice Los Infiltrados, la película de Lego'. Y yo estaba como, levantándome de la cama, encendiendo la televisión", contó sobre su asombro por el interlocutor, en el momento menos esperado.

Roy Lee es nada menos que un experimentado productor hollywoodense que aparte de la película con Martin Scorsese y la animación inspirada en los bloques armables, también estuvo detrás de la más reciente adaptación de IT y la versión norteamericana de El Aro.

Entonces, Cregger reaccionó y le comentó "'Roy, tengo que decírtelo. He estado tratando de poner este guión frente a alguien como tú desde siempre, pero estoy en el negocio con esta gente de BoulderLight. No quiero dejarlos abandonados. Él aclara: "no, ellos me lo dieron. Quiero hacerlo con ellos. Y yo estaba como '¡Aaaaaaah!'. Fue uno de esos momentos que tu

simplemente esperas a que suene el teléfono y que sea alguien así al otro lado de la línea. Nunca olvidaré esa llamada telefónica. Fue grandioso. Estuve caminando sobre una nube por el resto del día. Fue increíble".

Bárbaro debuta este jueves 8 de septiembre en los cines chilenos.