Bárbaro se llama la nueva apuesta de terror que llegará a los cines de Chile esta semana, no sólo para asustar sino que también para hacer reír con algunos tintes de comedia que ofrece su premisa. Pero, ¿qué ideas inspiraron la película? Aquí en RedGol te contamos...

En la historia, Tess (Georgina Campbell), una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo y reserva alojamiento en la ciudad. Cuando llega tarde en la noche, descubre que la casa fue reservada a dos personas simultáneamente y que hay un extraño alojándose allí.

En contra de lo que le aconseja su propio sentido común, decide pasar la noche junto al individuo que se muestra amable y preocupado, pero pronto descubre que hay mucho más que temer que la presencia de un huésped inesperado.

Bárbaro | ¿Cómo se creo la película?

En una conferencia de prensa a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , el guionista y director Zach Cregger expuso las ideas que dieron origen a Bárbaro, en parte basadas en ideas de la realidad complementadas con los planteamientos de una obra literaria.

Cregger quería hacer un proyecto que fuese divertido para sí mismo, principalmente despeñes de que leyó el libro llamado The Gift of Fear, del consultor de seguridad Gavin de Becker.

"Había un capítulo en el libro que en realidad estaba dirigido principalmente a las mujeres. Y alentaba a las mujeres a prestar atención a estas pequeñas banderas rojas menores que los hombres pueden emitir en situaciones cotidianas", explicó el cineasta.

Cregger expuso que "pueden ser cosas muy inocuas que quizás no notes. Cosas como felicitarte cuando no es necesariamente apropiado, hacerte un favor que no pediste o tocarte de una manera no sexual. Eso no es iniciado por ti, obviamente".

Por otro lado, Zach advirtió que "no quería escribir una película. Solo quería escribir una escena en la que pueda cargar tantas de esas pequeñas banderas rojas en una interacción como sea posible".

"Así que eso fue solo un ejercicio que hice tarde en la noche, en mi garaje. Así que pensé en un Airbnb con reserva doble, y haré que este tipo sea realmente agradable, pero le daré un montón de estos pequeños desencadenantes".

"Y fue muy divertido. Nunca pensé a dónde iba a ir. Y mi regla era, si me sorprendo a mí mismo, entonces tengo que sorprender a la audiencia. Mientras no tenga un plan a largo plazo, entonces nadie podría saber lo que viene", remató.

Ciertamente, la película prepara algo que de seguro el público no tendrá en mente cuando se enfrente a ella. Por eso, es una apuesta que pone un poco de cabeza al género.

Bárbaro debuta este jueves 8 de septiembre en los cines chilenos.