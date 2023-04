Pedro Pascal sigue imparable y ahora protagonizará un cortometraje junto a Ethan Hawke dirigido por Pedro Almodóvar “Strange Way of Life” (Extraña forma de vida). Está nueva cinta tendrá el más puro estilo Western que se centrará en el romance entre dos pistoleros.

El actor chileno suma un nuevo éxito a su gran lista de producciones, cómo su participación en The Mandalorian, Wonder Woman 1984 y The Last of Us que tenido un gran éxito, en está oportunidad junto a Almodóvar va a demostrar un nuevo talento al interpretar a un personaje gay.

¿Dónde ver el tráiler de "Strange Way of Life", película de Pedro Pascal?

Revisa a continuación el tráiler del cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar “Extraña forma de vida”:

¿Qué se sabe de Strange Way of life?

Este nuevo Western Queer tendrá una duración de 30 minutos y se ambienta en el desierto de las Tabernas, en Almería España. Esta nueva producción abordará en un sentido más profundo la masculinidad, mientras que la historia se enfoca en Silva (Pedro Pascal) que cruza el desierto para visitar al sheriff Jake (Ethan Hawke), con quien había trabajado como pistolero hace 25 años. Allí se reencontrará para vivir un tenso romance al más puro estilo del lejano oeste.

¿Cuándo se estrena el cortometraje de Pedro Pascal?

Esta nueva producción se estrenará en mayo durante el Festival de Cannes en Francia. Mientras que el estreno en las salas de cine es el 26 de mayo.