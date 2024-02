Un nuevo estreno cinematográfico llega al streaming. Se trata de Aquaman y El Reino Perdido, la última película de Universo DC, en donde vemos una vez más a Jason Momoa interpretando al legendario super héroe acuático en nuevas aventuras.

Tras su estreno en cines, pareciera que el film no alcanzó grandes taquillas, no obstante, si no alcanzaste ver la cinta en la pantalla grande, entonces te contamos a continuación como poder disfrutar de la película desde la comodidad de tu hogar.

¿Dónde ver Aquaman y El Reino Perdido?

Desde este jueves 1 de febrero, puedes ver la cinta por Prime Video. Si quieres alquilarla te saldrá un costo de $9.900. Por otro lado si quieres comprarla, tendrá un precio de $12.900.

Si no estas suscrito a ese sitio, puedes hacerlo por la plataforma Apple TV con los mismos precios, es decir, si quieres arrendarla te saldrá un valor de $9.900 y comprarla por $12.900.

¿De qué se trata Aquaman y El Reino Perdido?

“Tras fracasar en su intento de derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, aún impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas. Esta vez, Black Manta es más formidable que nunca, ya que empuña el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el antiguo Rey de Atlantis, para forjar una improbable alianza. Juntos, deberán dejar a un lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman, y al mundo, de una destrucción irreversible”, nos cuenta su sinopsis oficial.

La película también explora los orígenes de Arthur Curry, sumergiéndonos en un viaje a través de los siete mares y revelando los desafíos que debe superar para aceptar su destino como rey. La trama se entrelaza con una crítica contemporánea sobre el calentamiento global, aportando una dimensión relevante y actual a la narrativa.

¿Cuál es la crítica de Aquaman y El Reino Perdido?

De acuerdo al sitio Rotten Tomatoes, en base de 94 reseñas, la película cuenta con una calificación de 38%.