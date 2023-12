Tras cinco largos años de espera por fin se estrenó hoy Aquaman y El Reino Perdido y es que han pasado 5 años desde el estreno de la primera película en 2018.

Ahora, con la secuela pudimos ver el regreso de tan conocidos personajes que aparecieron en la primera cinta y que nuevamente vuelven a dar problemas a Arthur, más conocido como Aquaman o Rey de Atlántida.

A pesar de los problemas que tuvo la cinta con Amber Heard, ya que hay que recordar que muchos llamaron a no ver la película. Y además de la reestructuración de DCU lo cierto es que Aquaman 2 de igual manera logró su estreno y llegó a los cines este día miércoles en Chile

¿Tiene escenas post-créditos Aquaman 2?

Si fuiste a ver la película o tienes planeado ir a ver la película durante este estreno y te preguntas si es que te debes quedar o no durante los créditos por una posible escena post-créditos te comentamos que te vas a tener que quedar unos pocos minutos.

Y es que si hay una escena post-créditos posterior a los créditos principales, esa es la única que hay.

Posterior al término de los créditos finales no hay más por tanto no es necesario quedarse más tiempo para tratar de encontrar una escena inexistente.

¿Vale la pena quedarse a ver la escena post crédito?

Lo cierto es que si quieres irte de la sala del cine a penas termina la película puedes hacerlo y es que la escena post-crédito presentada en Aquaman 2 no tiene ninguna importancia más allá de resultar ser un poco chistosa para los asistentes debido a que es un chiste que vimos adentrada en la película.

Y es que lo cierto es que la escena no da ningún indicio de lo que podría pasar más a futuro con el personaje de Aquaman ni con su historia o la de su hijo y demás personajes dentro del DCU. Hay que recordar que ahora Aquaman pasa a ser parte de los Elseworlds y no del universo principal que se está trabajando en el estudio.

Finalmente, al ser una escena que se encuentra posterior a los créditos principales no perderás tanto tiempo esperando para verla, así que estará en tí quedarte o no.

¿Qué contiene la escena post-créditos de Aquaman 2?

AVISO: La siguiente información contiene spoiler de Aquaman y el Reino Perdido, si no has visto la película por favor no sigas no leyendo.

Si no te quieres quedar en la sala del cine para ver la escena post-créditos de Aquaman 2 te contamos a continuación que es lo que contiene.

La escena post-crédito es simple y es que continúa con Orm comiendo una hamburguesa en la Tierra. Solo que esta vez encuentra una cucaracha arriba de la mesa, abre el pan y la posiciona dentro para luego volver a darle un mordisco y encontrarla distinta y más “sabrosa” por como se ve en su cara.

Eso es todo, esa es la escena que James Wan decidió incluir en los post-créditos de Aquaman 2 y que si quieres ver puedes quedarte o irte una vez termine la película en el cine ya que no es importante.