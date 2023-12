Este miércoles 20 de diciembre se estrenó en cines “Aquaman y el Reino Perdido” la secuela de Aquaman de DC. Nuevamente vimos a Jason Momoa en el papel de Arthur Curry más conocido como Aquaman.

Pero eso no es todo y es que Black Manta, interpretado por Yahya Abdul-Mateen III, regresó con una gran sed de venganza y es que luego de no lograr su cometido en la primera película y tras saber que sobrevivió una vez más está tratando de vengar a su padre tras su muerte por culpa de Arthur.

Finalmente la cinta llegó a los cines hasta con una funa a Amber Heard incluida lo que terminó con pocas apariciones de la actriz en la película.

¿Habrá más películas de Aquaman?

Lo cierto es que no se sabe si es que habrá más películas de Aquaman en el DCEU y es que hay que recordar que Aquaman y el Reino Perdido es la última película a estrenarse del Universo Extendido de DC tras 10 largos años de armar una línea temporal de los cómics de DC.

Hay que recordar que durante inicios de este año Peter Safran y James Gunn tomaron el mando del estudio por lo tanto se realizó una reestructuración del Universo completo el que se reiniciará dentro de los próximos años.

Se sabe que las películas que formaron parte de este universo ahora pasan a formar parte de los elseworlds, un universo totalmente a parte del principal del que no se han dado más detalles.

Esto paso en el final de la película

AVISO: Esta nota contiene spoilers de Aquaman y el Reino Perdido, si no has visto la película por favor no continues leyendo.

Lo cierto es que el final de Aquaman 2 y su escena post-créditos no nos dan indicios de que podría suceder algo más para el superhéroe en este universo.

Y es que luego de derrotar a Black Manta, ahora sí que sí, y además también de finalmente derrotar al temido hermano del Rey Atlan, Arthur tomó una decisión y finalmente se presentó ante la superficie para así establecer conexiones con la Tierra para ayudar a combatir el cambio climático.

Hay que recordar que la discusión sobre presentarse ante los humanos y así conectar a los dos mundos se dio desde la película anterior, algo que continúo con esta película con varios intentos de parte de Arthur sin ser dejado por el Consejo. Algo que finalmente lo tenía frustrado ya que el tampoco quería ser rey de la ciudad bajo del mar.

En una escena digna de Marvel Studios en Iron Man 1 finalmente Arthur Curry se presenta ante los humanos como el Rey de Atlántida y revela su identidad a todos los humanos de ser Aquaman.

Mientras tanto en su escena post-créditos vemos una continuación de una escena que vimos durante el final en donde Orm prueba una hamburguesa y cerveza en la Tierra. Aquí vemos como el personaje interpretado por Patrick Wilson le pone una cucaracha al sandwich y termina de comerselo.

Finalmente con esto termina la película, que terminó por unir a Orm y Arthur como hermanos y la que no da más indicios de que sucederá en la historia de este personaje más adelante. Y es que lo cierto es que no sabremos si la película tendrá una continuación ya que seguramente el estudio evaluará la llegada de una tercera parte luego de ver su desempeño en taquilla.