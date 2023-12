Crítica a Aquaman and the Last Kingdom: De menos a más, pero no le alcanza para salvarse

Pasaron 10 años desde que el DCEU inició con Zack Snyder a la cabeza. Man of Steel, Batman vs Superman y la Justice League que terminó deplorablemente con un corte del director que algo salvó su imagen.

Pero nada funcionó para que este cierre de la etapa y que ahora la reiniciará James Gunn; sea de forma épica o al menos rescatable. Aquaman and The Last Kingdom, una cinta que demoró demasiado en salir, le tocó cerrar todos estos años de historia bajo la dirección de James Wan (El Conjuro, La Noche del Demonio).

Y aunque la primera película había sido bastante alabada, lo cierto es que esta segunda cinta con Jason Momoa volviendo al papel de Aquaman/Arthur Curry tiene errores de edición y guion bastante simples, donde quedará la duda si se debió por este cambio en el mando del DC Universe o realmente nunca fue necesaria una continuación de la historia de Aquaman.

Crítica con spoilers de Aquaman and The Last Kingdom:

Lo normal de las películas que terminan teniendo mala crítica es que tienen un mal final, o con el correr de la historia se van desinflando. Y bueno también están las que nunca funcionan de principio a fin.

Lo que pasó con Aquaman 2 fue extrañísimo, porque inicia horrible. Al comienzo es todo humorístico de cómo el Rey de Atlantis tiene como gran tarea cuidar a su hijo Junior, con la compañía de su padre y su esposa Mera, quien pese a ser la coprotagonista de la historia se limita a sonreír a lo lejos y a no decir prácticamente nada.

Y claro, con toda la polémica de Amber Heard en su juicio público con su exesposo Johnny Deep, el rol se limitó a solo tener apariciones esporádicas pero con menos diálogo que nadie.

El problema es que la producción inicia sin tener un objetivo aparente, donde nos quieren dar a entender de que en verdad Aquaman solo quiere que Atlantis sea conocida en el mundo aunque el consejo de los Reinos del Mar no quieren porque bueno, son muy anticuados y odian a los humanos pese a que su rey es mitad terrestre.

¿Trama conocida? Y bueno, no es culpa de DC que Marvel Studios llevara la historia de Wakanda a la pantalla mucho antes y que son prácticamente iguales, o quizás sí lo es.

Aparte de esto, vemos como el villano principal, Black Manta, de a poco va creciendo para su venganza. Pero con una trama y un objetivo que ya estaba suficientemente justificado, meten en la historia un Reino Perdido y un Tridente de un misterioso y maligno pirata.

Este lo posee y hace que inicie su cruzada de dominar el mundo y destruir todo. Pero lo más humano que tenían en el argumento como la venganza que quería Black Manta, lo limitan a ser un villano del montón con una motivación aún más del montón.

Para ejemplo de esto: el villano supuestamente lo único que quería era encontrar a Aquaman y matarlo. Cuando se lo encuentra por primera vez, le hace un chiste de que está con la exmujer de su hermano y se escapa porque bueno, quería matarlo pero no tan pronto.

Con esto la película avanza de manera muy desordenada, con chistes malos dignos de películas de superhéroes de 2004 pero un poco más de presupuesto y CGI. Y es que entendemos, no podemos hacer sets bajo el agua, pero, ¿es necesario que el único lugar de toda la película como lo es la casa del papá de Arthur, también tenga CGI en el patio?

Con peleas por aquí y por allá, un ataque a Mera (Amber Heard) que nos ayuda a que desaparezca un rato de la película y una aparición de Nicole Kidman poco relevante como si hubieran cortados sus escenas, todo nos lleva al real objetivo de Aquaman 2.

Y es que desde que Arthur llega a sacar de la cárcel a su hermano Orm (Patrick Wilson), da lo mismo con la facilidad que lo hizo porque ahora puede hacerse invisible (sí adivinaste, después no lo hace más en la película aunque le habría servido), la cinta agarra otro ritmo.

Esto porque se notó a 20 mil leguas que esta película se hizo con el objetivo de la interacción entre Jason Momoa y Patrick Wilson, no importa qué estuviera pasando con tal de reunirlos.

Y desde ese momentoAquaman 2 vive sus mejores minutos en escena con la simpatía y la divertida relación de amor y odio que tienen ambos.

Con algunas buenas escenas, y otras que rallaban en lo ridículo como lo fácil que era darle palizas a Orm y que quedara en el suelo con cara de despistado como si viéramos una comedia familiar; llegamos al desenlace.

Black Manta va por el hijo de Arthur y Mera, a su vez que intenta asesinar al papá de Aquaman en una pésima escena mal editada. No, no lo logra aunque nunca nos vuelven a contar si tuvo secuelas o no, lo cierto es que a ese punto de la historia y del DCU, a nadie le importaba.

Ya con la batalla final, con un bebé en medio y el personaje del científico loco (Randall Park) cambiándose de lado y dándole algo de carisma al simple humor del guion, tuvimos nuestro esperado final.

Redención del hermano de Aquaman, nadie se murió salvo Black Manta (suponemos) y todos felices nuevamente. Y para el final, sin explicarnos cómo ni porqué ahora sí puede hacerlo, Arthur le revela al mundo que existe Atlantis en otro momento igualito a Black Panther.

Si hasta una referencia a Iron Man de parte de Jason Momoa diciendo en un micrófono ante la prensa “Yo soy Aquaman”, demostró que el humor apuntó a cualquier lado y a esta altura ya no importaba nada.

Digamos que nos tomamos con humor esta crítica de Aquaman 2. Y es que tras la primera parte horrible de esta secuela, no es una pésima película. Pero lo cierto es que no será para nada memorable y solo le deja una mancha a la primera cinta que fue bastante exitosa.

Ahora solo queda por ver qué será del Universo DC en manos de James Gunn; y que los resultados de The Flash y Aquaman 2 solo fueron una demostración que realmente ya no importaba nada y los planes o proyectos como Superman Legacy serán tan buenos que olvidaremos estos tropiezos.

