¿Five Nights at Freddy's llega al streaming? Plataforma revela fecha de estreno para verla online

Este año 2023 estuvo lleno de grandes estrenos y uno de ellos que fue esperado por los fanáticos de los videojuegos fue Five Nights at Freddy’s. Y es que la franquicia de videojuegos ya tuvo su primera y hasta el momento única adaptación a la pantalla grande.

Con Josh Hutcherson como protagonista, la película debutó en los cines chilenos el pasado mes de octubre y aún se encuentra disponible en algunas salas de cine de nuestro país.

En ella pudimos ver por primera vez en la pantalla a los tan conocidos personajes de los videojuegos y conocimos un poco de la historia de estos así como también del videojuego que ha encantado a una comunidad entera.

Ahora, tras un par de meses desde su paso por los cines la cinta está lista para llegar a los sitios de streaming y ya tenemos fecha, la que puedes descubrir a continuación.

¿Cuándo se estrena Five Nights at Freddy’s en el streaming?

Te tenemos buenas noticias y es que Five Night at Freddy’s ya tiene fecha de estreno en el streaming y es que este próximo 25 de enero la película se encontrará disponible en AppleTV+.

Lamentablemente, la cinta de momento se encontrará disponible solo para compra en la plataforma. De momento ya se puede pedir en la app de AppleTV+ y puedes comprarla por $9.990 pesos.

Se espera y se cree que dentro de la misma fecha la película de Five Nights at Freddy’s también se encontrará disponible en Amazon Primevideo y Google Play películas para la misma modalidad. Esto sin saberse los precios aún.

De igual forma se desconoce cuándo se podrá rentar la película y es que se sabe que en esta modalidad es más barata adquirirla en las plataformas ya mencionadas.

¿Cuál es la sinopsis y de qué trata Five Nights at Freddy’s?

Si no sabes de qué trata FNAF puedes revisar la sinopsis a continuación:

“Película de terror sobrenatural y suspense basada en la exitosa franquicio de videojuegos de terror y supervivencia Five nights at Freddy’s. Freddy Fazbear’s Pizza es un restaurante familiar donde la fantasía y la diversión cobran vida, ya que utiliza mascotas animatrónicas de tamaño natural para las fiestas infantiles que allí se celebran. Cuando llega la noche, comienza el turno de Mike Schmidt (Josh Hutcherson), el nuevo guardia de seguridad de Freddy’s que ahora, después de pasar por algunos problemas financieros, trabaja en este restaurante. Cuando pase su primera noche en el trabajo, Mike se dará cuenta de que el turno nocturno en Freddy’s no será tan fácil de superar como esperaba, y vivirá más de una situación aterradora al cobrar vida las mascotas animatrónicas de este siniestro local”

De igual forma puedes revisar el tráiler a continuación: