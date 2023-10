¿Hay escena post-créditos? La esperada Five Night at Freddy's llega esta semana a los cines

Five Nights at Freddy’s es una de las películas más esperadas del año por los fanáticos de los videojuegos y es que la cinta se ha transformado en una gran promesa con su pronto estreno.

Hay que recordar que la cinta adelantó su estreno en los cines y es que ahora la película tendrá su debut en solo unas pocas horas en las salas de cine de Chile y Latinoamérica.

Con los fanáticos más que emocionados por el estreno ya se ha visto como la cinta conquista a su público con una historia que adapta la historia original de las primeras ediciones del conocido videojuego por los streamers.

¿Hay escenas post-créditos?

Ya hay cientos de personas que han podido ver el debut de la cinta en Estados Unidos y con esto mismo se reveló que no puedes dejar la sala tan rápidamente. Y es que todo indica que hay una escena post-créditos después del final de la película.

ATENCIÓN: Esta nota contiene spoilers de FNAF, si no quieres enterarte de los detalles de la película no continues leyendo.

Según se ha revelado la escena post-créditos contiene un interesante cameo. Y es que uno de los grandes fanáticos y difusores del videojuego, Cory Kenshin, aparece en la escena como parte de la película.

El conocido youtuber está detrás del canal CoryxKenshin y con sus videos jugando al videojuego logró que se aumentará la popularidad considerablemente logrando así un impacto en los streamers del mundo.

Y es que el videojuego de Five Nights at Freddy’s conquistó a los streamers y hasta el momento cuenta con varios videos en youtube de distintos canales jugando como el conserje nocturno de la pizzeria de animatrónicos que tiene grandes sustos durante la noche.

¿Cuándo se estrena FNAF en los cines de Chile?

Five Nights at Freddy’s llega a los cines este jueves 26 de octubre y desde ya se encuentran disponibles entradas en preventa las que puedes conseguir en las cadenas de cine de nuestro país.

La cinta es dirigida por Emma Tammi y cuenta con la participación de Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson y Matthew Lillard en su elenco.

El guión fue realizado por Scott Cawthon, Seth Cuddeback y Emma Tammi basado en la historia escrita en conjunto por Scott Cawthon y Tyler MacIntyre. Además los personajes animatrónicos fueron creados por el Creature Shop de Jim Henson.

¿Cuál es la sinopsis de FNAF?

La película de Five Nights at Freddy’s nos mostrará a Josh Hutcherston como Mike Schmidt un problemático guardia de seguridad que llega a trabajar a Freedy’s Fazbear’s Pizza durante los turnos de noche. A medida que va avanzando la historia, Schmidt se da cuenta que el trabajo no será tan fácil como pensaba.

De igual forma puedes revisar la sinopsis completa a continuación:

¿Podrás sobrevivir cinco noches? El terrorífico fenómeno del videojuego de terror se transforma en un escalofriante espectáculo cinematográfico. La película trata de un problemático guardia de seguridad que empieza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de superar.