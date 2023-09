Five Nights at Freddy's adelanta su estreno: Conoce cuándo sale la película de FNAF en cines

El próximo mes llega una de las celebraciones más esperadas por grandes y chicos Halloween, pero también se prepara el cine ya que se estrenará Five Nights at Freddy’s (FNAF).

La cinta cuenta la historia de un problemático guardia de seguridad que empieza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza, pero mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de superar. Por lo que termina descubriendo que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean, señala la sinopsis de la película.

¿Cuándo se estrena en Chile Five Nights at Freddy’s?

La película del famoso videojuego se estrena en Chile y en todas las salas de cine de Latinoamérica el próximo 26 de octubre de 2023.

Mientras que en otros países de Latinoamérica, el 2 de noviembre también será para Argentina, Bolivia, Colombia y Uruguay. Mientras que en México y Brasil llegaría el 26 de octubre.

¿Quiénes integran el reparto de FNAF?

El elenco lo conforman Josh Hutcherson (Ultraman, La franquicia de Los juegos del hambre) es el protagonista de la acción. También lo acompañan de Elizabeth Lail (You, Mack & Rita) y Piper Rubio (Holly & Ivy), Kat Conner Sterling (Tenemos un fantasma, 9-1-1), Mary Stuart Masterson (Blindspot) y Matthew Lillard (Scream) completan la nómina de actores y actrices.

Mientras que la directora de está gran película es Emma Tammi (Into The Dark, The Wind) que trabajó bajo la producción de Blumhouse.

Revisa a continuación el tráiler oficial de Five Nights at Freddy’s: