¿Cuándo se estrena Five Nights at Freddy's la película en cines en Chile?

Una nueva adaptación de un videojuego llegará a las pantallas de los cines internacionales y es que Five Nights at Freddy’s dará el salto a la pantalla grande con una película.

Luego de un extenso proceso de pre-producción y con cambios en la dirección e incluso productora, la película por fin tiene fijada su fecha de estreno y planea sorprender a sus más grandes fanáticos en las salas.

¿Cuándo se estrena FNAF en los cines?

Protagonizada por Josh Hutcherson, la película de terror de Five Nights at Freddy’s llegará a los cines de Chile y Latinoamérica el 26 de octubre de 2023, un día antes de su estreno mundial el próximo 27 de octubre.

La cinta dirigida por Emma Tammi, quién también trabajó en el guión junto con Scott Cawthon cuenta con Hutcherson, Elizabeth Lail, Mary Stuart Masterson, Matthew Lillard, entre otros.

En un nuevo tráiler, el que puedes revisar a continuación, pudimos ver un poco más de lo que será la película de terror y nos deja claro que los sustos se darán una vez que se inicio del turno en la noche.

¿Cuál es la sinopsis?

La sinopsis de Five Nights at Freddy’s es la siguiente:

“Película de terror sobrenatural y suspense basada en la exitosa franquicio de videojuegos de terror y supervivencia Five nights at Freddy’s. Freddy Fazbear’s Pizza es un restaurante familiar donde la fantasía y la diversión cobran vida, ya que utiliza mascotas animatrónicas de tamaño natural para las fiestas infantiles que allí se celebran. Cuando llega la noche, comienza el turno de Mike Schmidt (Josh Hutcherson), el nuevo guardia de seguridad de Freddy’s que ahora, después de pasar por algunos problemas financieros, trabaja en este restaurante. Cuando pase su primera noche en el trabajo, Mike se dará cuenta de que el turno nocturno en Freddy’s no será tan fácil de superar como esperaba, y vivirá más de una situación aterradora al cobrar vida las mascotas animatrónicas de este siniestro local”.