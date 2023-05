¿Cuándo se estrena? Five Nights at Freddy's revela su primer teaser

La industria cinematográfica ha elegido desarrollar diversas adaptciones en el último tiempo debido al gran éxito que han conseguido, siendo el ejemplo más claro, la serie The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Así mismo, existe otro video juego que tendrá próximamente su versión película. Se trata de Five Nights at Freddy’s, el cual por fin está por ver la luz luego de un extenso proceso de pre-producción que incluyó cambios en la dirección y hasta en la productora. Sin embargo, ahora el film está a solo meses de su estreno.

¿Cuál es el teaser de "Five Nights at Freddy's"?

A continuación, damos a conocer el teaser de Five Nights at Freddy's.

Una adaptación que intentará ser lo más fiel al video juego Five Nights at Freddy’s, lo que se demuestra en la recreación de la pizzería, los animatrónicos y las particulares pantallas de monitoreo. Todo este escenario bajo una ambientación de lo más oscura y siniestra.

Este lanzamiento del teaser, seguramente es para crear una gran expectativa sobre esta adaptación, publicada por el fundador de Blumhouse Productions, Jason Blum, a través de su cuenta de Twitter. Así mismo, la cinta justo llegaría a la pantalla en la temporada de Halloween.

¿Cuándo se estrena de "Five Nights at Freddy's"?

El largometraje tendrá su estreno el día 27 de octubre de 2024.

Solo quedan meses para que los fanáticos gamers puedan ver la adaptación fílmica de su video juego favorito.

¿Cuál es el reparto de "Five Nights at Freddy's"?

La película cuenta con el siguiente elenco: Mary Stuart Masterson, Piper Rubio, Lucas Grant y Matthew Lillard como William Afton, el cofundador de Fazbear Entertainment, empresa tras los animatronicos Freddy Fazbear, Bonnie the Bunny/Rabbit, Chica the Chicken, Foxy the Pirate Fox, Kat Conner Sterling y Elizabeth Lail.