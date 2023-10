¿Por qué es tan popular Five Nights at Freddy's y tantos esperan su estreno?

Cada vez queda menos para que llegue al cine la esperada nueva película de Blumhouse, “Five Nights at Freddy’s”, la cual promete asustar y entretener a los espectadores. Justo en temporada de Noche de Brujas, es decir, el próximo 2 de noviembre, arribará a la gran pantalla la cinta que ya es un fenómeno global.

Por lo mismo, muchos se preguntan a qué se debe la alta expectación por la película y cuál es el origen del sorprendente fan base que tiene, a pesar de que aún no debuta en la pantalla grande.

¿Cómo nace la popularidad de Five Nights a Freddy’s?

El juego fue creado por el desarrollador de videojuegos Scott Cawthon, quien inicialmente irrumpió en la escena gamer con juegos centrados en el cristianismo como “Pilgrim’s Progress” y “The Desolate Hope”, este último tenía una temática antiaborto dentro del juego.

Tras el lanzamiento de “Chipper & Sons Lumber Co“, su trabajo fue duramente criticado ya que algunos consideraban que las figuras que allí aparecían eran aterradoras con sus figuras animatrónicas. Sin embargo, esto sirvió de incentivo para su nueva creación, “Five Nights at Freddy’s”.

La película es una adaptación de la popular serie de videojuegos del mismo nombre, que comenzó como un juego independiente en las plataformas Desura y luego Steam, pero se convirtió en un fenómeno global después de que se viralizaron registros de los Youtubers del canal “Let’s Players”, Mark “Markiplier” Fischbach y Matthew “MatPat“, asustados tras probar el juego, incentivando a miles de jugadores a probarlo y descrubrir FNAF.

En 2015, un año después del lanzamiento del juego, Warner Bros, anunció que iban a adaptar el juego a la pantalla grande. Sin embargo, no se concretó. El año 2017 se anunció que Blumhouse llevaría a la pantalla la historia.

¿Cuál es la trama de FNAF?

El juego comenzó con un modesto inicio, colocando a los jugadores en el papel de guardias de seguridad nocturnos en Freddy Fazbear’s Pizza. Pronto descubren que los muñecos animatrónicos cobran vida durante la noche y atacan a quien se cruce en su camino.

En su época de esplendor, Freddy Fazbear’s Pizza era una utopía para la diversión familiar. Sin embargo, ahora yace como una sombra deteriorada y abandonada de su antigua gloria debido a una serie de tragedias relacionadas con la pizzería. Fazbear Entertainment fue cofundada por William Afton, un hombre implicado en la empresa Afton Robotics y también conocido como un asesino en serie.

Se rumorea que Afton aprovechó la atracción que generaba Freddy Fazbear entre los niños para secuestrar y asesinar a cinco de ellos, ocultando sus cuerpos en los animatrónicos de la pizzería: Freddy, Bonnie, Chica y Foxy.

“Five Nights at Freddy’s 3″ introdujo Fazbear’s Fright, una atracción de terror diseñada para capitalizar los horrores reales y las leyendas urbanas que rodean a la famosa cadena de pizzerías. Por otro lado, “Five Nights at Freddy’s 4″ es una precuela que narra la tragedia del “Mordisco de 83”, uno de los muchos “accidentes” horribles relacionados con Freddy Fazbear’s Pizza.

La trama se centra en un niño pequeño aterrado por los animatrónicos, obligado a asistir a una fiesta de cumpleaños en la pizzería por su hermano mayor, sin saber que se acerca una masiva desgracia.

Revisa el tráiler a continuación