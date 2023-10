¿De qué se trata Five Night at Freddy's? La historia y cuándo se estrena FNAF en cines

Solo quedan días para Halloween y las películas de terror no deben faltar en estas fechas. Por ese lado, ya no queda nada para que se estrene “Five Night at Freddy’s”, la adaptación cinematográfica del escalofriante videojuego. Si no sabes de qué se trata y eres fanático del género del cine de terror, entonces no te despegues de esta nota porque te contamos todos los detalles que necesitas saber.

¿De qué se trata Five Night at Freddy’s?

De acuerdo a la sinopsis oficial, esta señala lo siguiente:

“¿Podrás sobrevivir cinco noches? El terrorífico fenómeno del videojuego de terror se transforma en un escalofriante espectáculo cinematográfico. La película trata de un problemático guardia de seguridad que empieza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de superar”.

De ese modo, el protagonista, Mike, se encuentra con un perturbador hallazgo: los numerosos y aterradores robots han cobrado vida y ansían venganza, persiguiendo implacablemente a quienes permanezcan en el edificio después de la medianoche. Con recursos limitados a su alcance, Mike se esforzará por sobrevivir a los prolongados y angustiosos turnos nocturnos.

Cabe señalar que, el protagonista sufre de problemas económicos y necesita el trabajo para mantener lahttps://redgol.cl/tiempolibre/cuando-es-la-preventa-de-fnaf-cines-anuncian-fecha-por-five-nights-at-freddys-20231012-RDG-159553.html custodia de su hija. Por ese lado, no hay duda de que si estas en esa situación, cualquier trabajo que se ponga en tu camino sería una gran oportunidad. Sin embargo, nuestro querido personaje principal,no sabía la aventura de terror que le espera.

Un elenco de lujo

Además, el personaje principal será representado por el reconocido intérprete Josh Hutcherson, quien ha ganado renombre por su participación en otras películas notables como Zathura: Una odisea espacial, Un viaje al mundo de Terabithia y Los Juegos del Hambre. También, Matthew Lillard asumirá el papel de William Afton, el antagonista principal de la cinta. Una gran parte del elenco ya ha sido oficialmente anunciada, por ejemplo, Elizabeth Lail encarnará a Vanessa Monroe, Piper Rubio se destacará como Abby Schmidt, Kat Conner Sterling dará vida al personaje Max, y Mary Stuart Masterson representará a la tía Jane.

¿Hay secuela?

Hasta el momento, no está confirmada la segunda parte de Five Night at Freddy’s, lo que sí, es que Blumhouse Productions, el estudio encargado de llevar esta adaptación a la pantalla grande, se encuentra entusiasmado por este nuevo proyecto fílmico.

Durante una conversación con Discussing Film, el productor Jason Blum reveló que está entusiasmado por adaptar más videojuegos a películas de terror. “Creo que los videojuegos adecuados son un gran punto de partida para las películas”, afirmó. “Lo hemos visto incluso con Super Mario Bross: La Película. Es un género diferente, pero fue una película increíblemente exitosa”.

¿Es apta para toda la familia?

Según reportes, a finales de julio de 2023, se dio a conocer que la película recibirá una clasificación de “mayores de 13 años” debido a su “contenido fuertemente violento, escenas gráficas y lenguaje sangriento”. En consecuencia, no se trata de una película dirigida a un público familiar, aunque tampoco se espera que alcance los niveles de violencia de otras películas de suspenso.

¿Cuándo se estrena Five Night at Freddy’s?

El largometraje se estrena el próximo jueves 26 de octubre de 2023.