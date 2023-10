Solo quedan días para Halloween, una de las fechas más celebradas a nivel global, donde las personas se disfrazan con divertidos vestuarios aludiendo a películas de terror o a divertidos iconos de la cultura contemporánea. Por ese lado, otros seguidores de este día deciden ver una clásica película o serie de terror que los haga sentir con los pelos de punta. Conoce cuáles son las grandes opciones que se encuentran en Netflix.

Netflix: 7 series y películas de terror para Halloween

Get Out: Película

Esta película logra sorprender con el comienzo de su historia, y como aquel relato termina siendo algo total diferente e impactante. De ese modo, la cinta dirigida por Jordaan Peele, aborda el racismo y violencia sistemática a la población afroamericana y afrodescendiente de Estados Unidos.

El film comienza con una pareja-interpretada por Daniel Kaluuya y Allison Williams– cuando Rose le dice a Chris que viajen donde sus padres par que se conozcan. La invitación pone en aprietos al hombre por miedo de que sea discriminado por ser “negro”. Así, la cinta toma un giro mucho más profundo que pondrá los pelos de punta a sus espectadores.

Líbranos del Mal: Película

El cineasta Scott Derrickson, quien recientemente dirigió ‘Black Phone’, tiene una extensa trayectoria en el género del cine de horror, como se evidencia en su trabajo en ‘Líbranos del mal’. La cinta se basa en hechos reales, y nos muestra al detective policía Ralph Sarchie, encarnado por Eric Bana, mientras investiga una serie de asesinatos relacionados con posesiones satánicas. Durante su investigación, el detective se verá obligado a colaborar con un sacerdote poco común interpretado por Edgar Ramírez, que es un experto en exorcismos.

La Caída de la Casa Usher: miniserie

Esta producción de Netflix ha logrado ser todo un éxito. A través de varios cuentos de Edgar Allan Poe, la historia nos muestra el destino de una familia que tentó a la maldad. Hasta el momento, la serie se encuentra en el tercer lugar de lo más visto de Netflix con más de 6 millones de visualizaciones.

La ficción cuenta con 8 episodios que nos cuenta sobre un empresario farmacéutico que, junto a su hermana gemela, dirige un imperio de laboratorios dudoso proceder. Este patriarca comienza a enfrentarse a su oscuro pasado tras la muerte de sus seis hijos en extrañas circunstancias.

La mujer de negro: Película

Una historia que no deja indiferente a nadie. La trama sigue a Arthur Kipps, un joven abogado enviado a un lugar apartado para vender la casa de un cliente recientemente fallecido. Aunque suene algo de lo más normal, esta tarea se convertirá en una verdadera pesadilla. La casa que debe vender ya tiene una inquilina, una mujer vestida de negro que los lugareños identifican como un espíritu malévolo con la que el protagonista debe lidiar directamente. La obra cinematográfica es una de las destacadas en la carrera de Daniel Radcliffe después de su interpretación en la saga de Harry Potter y, sin duda, merece un lugar en las opciones de Netflix para disfrutar en Halloween.

Alma: miniserie

Con nueve episodios, esta miniserie nos presenta a su protagonista del mismo nombre, quien tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros, se despierta en un hospital sin recordar nada de lo sucedido y menos de su pasado. Por ese lado, al llegar a su casa, se encuentra con recuerdos que no son suyos y tanto la amnesia como el trauma hacen que experimente terrores nocturnos y sufra unas visiones que no consigue explicar. Con la ayuda de sus padres y amigos, quienes son desconocidos para ella, la ayudarán a revelar el misterio que esconde el accidente, y a la vez intentar recuperar su vida y su identidad.

Marianne

Esta miniserie nos muestra la vida de Emma, una exitosa escritora de novelas de terror que en todas sus obras incorpora a un personaje llamado Marianne, una bruja que la ha atormentado en sus sueños desde que era niña. Sin embargo, cuando Emma regresa a su ciudad natal, se da cuenta que el espectro que la sigue en su inconsciente, está causando tragedias en el mundo real.

Archivo 81

Dan Turner, interpretado por Mamoudou Athie (conocido por su papel en The Get Down), es quien da comienzo a la tensión de esta producción. A través de sus episodios, podremos ver cómo se embarca en la tarea de recuperar unas grabaciones que, revelarían un enigma oculto. Lo que descubre en estas grabaciones, sumado a su involucramiento personal en el asunto, servirá como el hilo conductor de la trama de la serie.